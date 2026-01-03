Política

Iván Cepeda reacciona a bombardeos en Caracas: “Agresión abierta y amenaza regional”. Pide acción urgente de la ONU

El candidato del petrismo alertó sobre una posible escalada militar en la región y respaldó el llamado de Petro para activar al Consejo de Seguridad de la ONU.

Redacción Semana
3 de enero de 2026, 8:38 a. m.
Iván Cepeda publicó un trino en la madrugada tras explosiones en Caracas
Iván Cepeda rechazó duramente las acciones militares en Caracas, registradas en la madrugada de este sábado. Para el candidato de izquierda, se trata de una “grave y abierta agresión militar contra una nación soberana” que pone en riesgo inmediato la paz regional.

En desarrollo...

Iván Cepeda reacciona a bombardeos en Caracas: "Agresión abierta y amenaza regional". Pide acción urgente de la ONU

