Iván Cepeda rechazó duramente las acciones militares en Caracas, registradas en la madrugada de este sábado. Para el candidato de izquierda, se trata de una “grave y abierta agresión militar contra una nación soberana” que pone en riesgo inmediato la paz regional.
ANTE LA AGRESIÓN DEL GOBIERNO DE EEUU EN VENEZUELA— Iván Cepeda Castro (@IvanCepedaCast) January 3, 2026
El presidente @petrogustavo ha anunciado que se presentan bombardeos de las Fuerzas Militares de EEUU en la ciudad de Caracas, Venezuela. También se informa que se presentan ataques militares en otros lugares del territorio…
En desarrollo...