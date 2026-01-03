En la madrugada de este 3 de enero, el Gobierno de Donald Trump confirmó la captura del dictador Nicolás Maduro y de su esposa Cilia Flórez, luego de una operación militar, que dejó varias detonaciones en la capital venezolana, Caracas.

La vicepresidenta venezolana se pronunció minutos después tras la captura del dictador. Exigió, a través de un audio, la prueba inmediata de vida de ambos, confirmando así la captura por parte de los Estados Unidos.

Este 3 de diciembre cayó Nicolás Maduro. Foto: AFP

“Nunca seremos esclavos, somos hijos e hijas de Bolívar y nosotros nuevamente exigimos, y estas son mis palabras finales, exigimos inmediatamente prueba de vida del presidente Nicolás Maduro y prueba de vida de la primera dama, la primera combatiente Cilia Flores. Es un mensaje muy claro para nuestra patria”, comentó.

Aseguró además que el pueblo deberá activarse para defender sus recursos naturales, pero debe también activarse para defender lo más sagrado que puede tener una patria, que es su derecho a la independencia.

Los restos de Hugo Chávez habrían sido atacados en un barrio popular muy simbólico para el chavismo

También exigió el respeto al derecho internacional, además de condenar la forma " brutal, salvaje, de agresión contra nuestro pueblo que ha cobrado la vida de funcionarios militares que se convierten en mártires de nuestra patria y que ha cobrado la vida de inocentes venezolanos civiles en los distintos puntos de los ataques", agregó.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, fue capturado junto a su esposa Cilia Flores. Foto: AFP

Posterior a la reacción, aseguró que las instrucciones del presidente Maduro han sido dadas. Esta fue la de activar las fuerzas armadas.

“Lo sabe el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López; lo sabe nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, lo sabe el pueblo venezolano organizado en milicia y lo saben también nuestros organismos de seguridad ciudadana, que en perfecta fusión policial y militar nosotros salgamos a la defensa de nuestra patria. Nadie va a vulnerar el legado histórico de nuestro padre libertador Simón Bolívar”, agregó.

La vicepresidente también confirmó que actualmente se desconoce el paradero del dictador y su esposa, por lo que exigió el conocimiento de esta información al gobierno estadounidense.

Delcy Rodríguez se pronunció tras la captura de Nicolás Maduro Foto: Getty Images / AP