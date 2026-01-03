Los restos de Hugo Chávez habrían sido atacados en un barrio popular muy simbólico para el chavismo

El ataque del gobierno estadounidense parece tener precisión en puntos estratégicos, uno de los ataques fue en el lugar donde supuestamente reposa el cuerpo del expresidente Hugo Chávez, El Cuartel de la Montaña “4F” (Monte Piedad, parroquia 23 de enero), este es el museo militar en el que supuestamente se ubicó el cuerpo del fallecido líder venezolano.

El lugar donde estaban los restos guardaban una historia de dictadura y libertad

El Cuartel de la Montaña se ubica en el 23 de enero, un barrio popular muy simbólico para el chavismo. Está en Caracas y la zona es conocida como un lugar de fortaleza para el gobierno del hoy mandatario, Nicolás Maduro.

El nombre “23 de enero” proviene de una fecha que en 1958 marcó la victoria del pueblo venezolano, ya que fue el día en que cayó la dictadura del general Marcos Pérez Jiménez, en esa madrugada el dictador abandonó el país en un avión rumbo al exilio.

La salida de este dictador se dio luego de protestas masivas, huelgas generales y rebelión dentro de la fuerza armada. En esta ocasión se colocó fin a una dictadura marcada por represión política, persecución de opositores y censura, características similares a las que marca la oposición de Venezuela.

Maduro invoca a Chávez y amenaza a Donald Trump por las “agresiones” de Estados Unidos contra Venezuela

Desde este momento, el futuro de Venezuela fue exaltado por estabilidad política, alternancia democrática y elecciones libres, en diciembre de ese año, volvieron elecciones democráticas en territorio venezolano, ganando en dicha ocasión el socialdemócrata, Rómulo Betancourt.

¿Paradoja que marcaba el fin de Hugo Chávez?

El gobierno estadounidense, con su ataque, habría marcado el fin del cuerpo fallecido de Hugo Chávez, en un lugar que recordaba el fin de una dictadura marcada por la represión, la censura y la falta de democracia.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump defendió su deseo de “liberar” a Venezuela, de la actual dictadura liderada por Nicolás Maduro, sucesor de Hugo Chávez. La oposición liderada en 2025 por María Corina Machado denunció represión y presos políticos, dictados autoritariamente por el régimen venezolano, censura a la prensa cerrando medios como NTN24.

Liberan en Venezuela a 88 personas detenidas en las protestas tras las elecciones presidenciales de 2024

Las últimas elecciones del gobierno venezolano dieron como ganador a Nicolás Maduro, luego de la denuncia de Machado, asegurando la victoria de Edmundo González, señalando la falta democrática que existe en Venezuela, tal como sucedió en 1958, cuando el dictador Marcos Pérez Jiménez tuvo que huir un 23 de enero, nombre del barrio en el que presuntamente descansaban los restos de quien habría liderado la dictadura del siglo XXI.