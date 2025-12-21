Mundo

María Corina Machado agradece el apoyo de gobiernos latinoamericanos en “una lucha justa, legítima e irreversible”

Los seis países abogan por “alcanzar, por medios pacíficos, el pleno restablecimiento del orden democrático y del respeto irrestricto a los derechos humanos en Venezuela”.

GoogleSiga las noticias internacionales en Discover para conocer los hechos globales de hoy

Redacción Mundo
21 de diciembre de 2025, 8:57 p. m.
La Nobel de la Paz María Corina Machado se pronunció tras el respaldo de seis países latinoamericanos a la lucha por los derechos humanos en Venezuela.
La Nobel de la Paz María Corina Machado se pronunció tras el respaldo de seis países latinoamericanos a la lucha por los derechos humanos en Venezuela. Foto: AP

La líder opositora venezolana y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, expresó su agradecimiento al apoyo manifestado este sábado por los gobiernos de Argentina, Paraguay, Panamá, Bolivia, Ecuador y Perú, que defendieron el “restablecimiento del orden democrático” en Venezuela.

“En nombre de los venezolanos, agradecemos a los gobiernos de Argentina, Paraguay, Panamá, Bolivia, Ecuador y Perú por manifestar con firmeza su compromiso con la democracia y los derechos humanos en nuestro país y por exigir el fin de las detenciones arbitrarias y la liberación de los casi mil presos políticos en manos del régimen de (Nicolás) Maduro”, afirmó Machado.

“Una intervención armada en Venezuela sería una catástrofe humanitaria”, dice Lula da Silva en cumbre del Mercosur

La dirigente opositora destacó que “América Latina acompaña la lucha justa, legítima e irreversible por la democracia y la libertad de Venezuela”.

Los seis gobiernos abogan por “alcanzar, por medios pacíficos, el pleno restablecimiento del orden democrático y del respeto irrestricto a los derechos humanos en Venezuela”, según el comunicado difundido por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Paraguay.

Mundo

La expresidenta Cristina Fernández fue operada con éxito por un cuadro de apendicitis

Mundo

Estados Unidos ubica a otro barco petrolero frente a las costas de Venezuela: aseguran que lo están persiguiendo

Mundo

Gobierno Trump revela video del momento exacto que fue interceptado un segundo barco petrolero frente a las costas de Venezuela

Mundo

Australia guarda silencio por las víctimas del atentado antisemita en la playa Bondi Beach, en Sídney

Noticias Estados Unidos

Rembrandt, el artista que inspiró a Van Gogh: lugares para apreciar sus obras en Estados Unidos

Mundo

Solsticio de diciembre: cuándo es, qué significa y por qué es el día más largo del año

Mundo

“Es un acto de guerra”: Experto analiza los próximos planes que tendría Donald Trump contra el régimen de Maduro

Opinión

María Corina Machado: Nobel de Venezuela, la esperanza de todo un continente

Política

Gustavo Petro invitó a bailar a María Corina Machado en medio de su visita a Colombia: “Podría hablar conmigo de la paz del Caribe”

Noticias Estados Unidos

Revelan planes para una posible visita de María Corina Machado a la Casa Blanca, tras salir de Venezuela y recibir el Premio Nobel

Asimismo, los seis países expresan su “profunda preocupación” por la “grave crisis migratoria, humanitaria y social en Venezuela” y recuerdan que Caracas es un “Estado suspendido del Mercosur en la aplicación del Protocolo de Ushuaia sobre Compromiso Democrático”.

En particular recuerdan las denuncias de organismos de derechos humanos de Naciones Unidas sobre la “persistencia de detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas”.

Por ello instan a las autoridades venezolanas a “cumplir con los estándares internacionales en la materia, a liberar de inmediato y a garantizar el debido proceso legal, así como la integridad física, de todos los ciudadanos privados arbitrariamente de su libertad”.

El documento fue firmado firmado por el presidente de Argentina, Javier Milei; el de Paraguay, Santiago Peña; el de Panamá, José Raúl Mulino; el Ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia, Fernando Hugo Aramayo Carrasco, y autoridades de Ecuador y Perú reunidos el 20 de diciembre de 2025 en Foz de Iguazú, en el marco de la cumbre de Mercosur.

*Con información de Europa Press

Mas de Mundo

discurso

María Corina Machado agradece el apoyo de gobiernos latinoamericanos en “una lucha justa, legítima e irreversible”

Cristina Fernández de Kirchner

La expresidenta Cristina Fernández fue operada con éxito por un cuadro de apendicitis

Imagen de referencia, no corresponde al buque ubicado este domingo, 21 de diciembre

Estados Unidos ubica a otro barco petrolero frente a las costas de Venezuela: aseguran que lo están persiguiendo

Momento de la operación militar estadounidense este sábado, 21 de diciembre.

Gobierno Trump revela video del momento exacto que fue interceptado un segundo barco petrolero frente a las costas de Venezuela

Una persona con la bandera de Israel y otras personas asisten a una ceremonia para conmemorar el Día Nacional de Reflexión por las víctimas y los sobrevivientes, en la playa de Bondi, Sídney.

Australia guarda silencio por las víctimas del atentado antisemita en la playa Bondi Beach, en Sídney

x

Rembrandt, el artista que inspiró a Van Gogh: lugares para apreciar sus obras en Estados Unidos

Amanecer del solsticio de verano en la ciudad

Solsticio de diciembre: cuándo es, qué significa y por qué es el día más largo del año

Donald Trump y Nicolás Maduro

“Es un acto de guerra”: Experto analiza los próximos planes que tendría Donald Trump contra el régimen de Maduro

x

Walmart revela los mejores regalos para Navidad: llegan en menos de dos días y tienen descuento de hasta el 60 %

x

Reportan que Estados Unidos confiscó otro buque frente a costas de Venezuela

Noticias Destacadas