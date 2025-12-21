María Corina Machado agradece el apoyo de gobiernos latinoamericanos en “una lucha justa, legítima e irreversible”

La líder opositora venezolana y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, expresó su agradecimiento al apoyo manifestado este sábado por los gobiernos de Argentina, Paraguay, Panamá, Bolivia, Ecuador y Perú, que defendieron el “restablecimiento del orden democrático” en Venezuela.

“En nombre de los venezolanos, agradecemos a los gobiernos de Argentina, Paraguay, Panamá, Bolivia, Ecuador y Perú por manifestar con firmeza su compromiso con la democracia y los derechos humanos en nuestro país y por exigir el fin de las detenciones arbitrarias y la liberación de los casi mil presos políticos en manos del régimen de (Nicolás) Maduro”, afirmó Machado.

La dirigente opositora destacó que “América Latina acompaña la lucha justa, legítima e irreversible por la democracia y la libertad de Venezuela”.

Los seis gobiernos abogan por “alcanzar, por medios pacíficos, el pleno restablecimiento del orden democrático y del respeto irrestricto a los derechos humanos en Venezuela”, según el comunicado difundido por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Paraguay.

Asimismo, los seis países expresan su “profunda preocupación” por la “grave crisis migratoria, humanitaria y social en Venezuela” y recuerdan que Caracas es un “Estado suspendido del Mercosur en la aplicación del Protocolo de Ushuaia sobre Compromiso Democrático”.

En particular recuerdan las denuncias de organismos de derechos humanos de Naciones Unidas sobre la “persistencia de detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas”.

Por ello instan a las autoridades venezolanas a “cumplir con los estándares internacionales en la materia, a liberar de inmediato y a garantizar el debido proceso legal, así como la integridad física, de todos los ciudadanos privados arbitrariamente de su libertad”.

El documento fue firmado firmado por el presidente de Argentina, Javier Milei; el de Paraguay, Santiago Peña; el de Panamá, José Raúl Mulino; el Ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia, Fernando Hugo Aramayo Carrasco, y autoridades de Ecuador y Perú reunidos el 20 de diciembre de 2025 en Foz de Iguazú, en el marco de la cumbre de Mercosur.

*Con información de Europa Press