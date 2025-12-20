“Una intervención armada en Venezuela sería una catástrofe humanitaria”, dice Lula da Silva en cumbre del Mercosur

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó este sábado durante una cumbre con sus homólogos del Mercosur que una guerra en Venezuela provocaría “una catástrofe humanitaria”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, adelanta una campaña de ataques contra embarcaciones de supuestos traficantes de drogas en aguas cercanas a Venezuela y el viernes no descartó una guerra con el país.

“Cuatro décadas después de la guerra de las Malvinas, el continente sudamericano vuelve a ser acechado por la presencia militar de una potencia extrarregional”, dijo Lula durante el encuentro de jefes de Estado del bloque sudamericano en la ciudad brasileña de Foz do Iguaçu.

“Una intervención armada en Venezuela sería una catástrofe humanitaria para el hemisferio y un precedente peligroso para el mundo”, advirtió el presidente de Brasil, quien se ha mostrado en la misma línea durante otras intervenciones a lo largo del último mes.

“Los límites del derecho internacional están siendo probados”, manifestó el sábado Lula. El mandatario brasileño se ofreció esta semana a mediar en la crisis entre Washington y Caracas para hallar una salida diplomática.

Además, agregó durante esa intervención: “Estoy muy preocupado por el dispositivo militar estadounidense desplegado por Estados Unidos en el mar Caribe. Esto me preocupa enormemente y tengo intención de discutirlo con el presidente Trump, porque me preocupa”.

El madatario estadounidense, por su parte, cuestionado el viernes en una entrevista telefónica con la emisora NBC News si descartaba una guerra, contestó: “No lo descarto”.

Las declaraciones se dieron dos días después de que Trump ordenara un “bloqueo” a los buques petroleros sancionados que entren o salgan de Venezuela, una medida que ha elevado significativamente la tensión bilateral.

Estados Unidos también incautó recientemente un petrolero capturado cerca de aguas venezolanas, como parte de su ofensiva contra lo que define como redes de narcotráfico vinculadas al régimen chavista.

Según NBC News, la campaña de la administración Trump ya ha derivado en 28 ataques a embarcaciones, con un saldo de más de cien personas muertas, incluyendo un episodio de “doble impacto” que actualmente es objeto de escrutinio en el Congreso estadounidense.

Estados Unidos acusa a Nicolás Maduro de liderar un cartel de drogas “terrorista” y Trump no ha descartado enviar soldados estadounidenses.

*Con información de AFP.