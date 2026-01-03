Cae Nicolás Maduro: “No estoy preocupado para nada”, dice el presidente Petro. Trump había dicho que sería el “siguiente”

El presidente Gustavo Petro sigue trinando sobre la situación en Venezuela, pero ahora menciona especificamente su situación. “No estoy preocupado para nada. No tengo nada que esconderme como otros”, aseguró el mandatario, horas después de confirmarse la captura de Nicolás Maduro a manos de los norteamericanos.

El presidente ha sido seriamente cuestionado por el mandatario norteamericano. “Va a tener grandes problemas si no se pone alerta. Espero que esté escuchando. Él será el siguiente“, dijo recientemente en una rueda de prensa en la Casa Blanca.

Trump contestó justamente a la pregunta de Juan Esteban Silva, el corresponsal de W Radio en Washington, quien le preguntó si había hablado con Petro.

Donald Trump lanza ultimátum al presidente Gustavo Petro: “Él será el próximo”

Petro ha sido objeto también de serias sanciones por parte del gobierno de los Estados Unidos. Unos días después de su despachada en Nueva York, en la que pidió a los soldados norteamericanos no obedecer al presidente Trump, el Departamento de Estado le quitó la visa. Y semanas más tarde, fue incluido en la lista OFAC, más conocida como la lista Clinton.

El primer mandatario colombiano siempre ha asegurado que estas dos sanciones son producto del lobby que ha hecho la extrema derecha colombiana en los Estados Unidos.

Primera reacción de Donald Trump en vivo, tras captura de Maduro: “Lo vi como si estuviera viendo un programa de televisión”

En la madrugada del 3 de enero, Gustavo Petro fue el primero en confirmar las explosiones que se vivían en Caracas. “En este momento bombardean Caracas. Alerta a todo el mundo: han atacado a Venezuela. Bombardean con misiles. Deben reunirse la OEA y la ONU de inmediato”, escribió Petro. En otro mensaje publicó un listado con las supuestas víctimas de la operación.

Una vez el presidente Trump confirmó la noticia en Truth Social, Petro lanzó otro trino más largo. El presidente también escribió un mensaje en el que relató que había estado en Consejo de Seguridad desde las 3:00 de la mañana, en el que se habían tomado decisiones ante lo sucedido en Venezuela.

“Se despliega la Fuerza Pública en la frontera, se despliega toda la fuerza asistencial que dispongamos en caso de entrada masiva de refugiados. La embajada de Colombia en Venezuela está activa a llamadas de asistencia de colombianos en Venezuela. Cómo miembros del consejo de seguridad de Naciones Unidas buscamos convocar el Consejo", señaló.

Atención: Donald Trump confirma que Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores fueron capturados por Estados Unidos. ¿Qué viene ahora?

El primer mandatario colombiano se refirió a la incursión militar de Trump en Caracas de nuevo. “El Gobierno de Colombia rechaza la agresión a la soberanía de Venezuela y de América Latina. Los conflictos internos entre los pueblos los resuelven los mismos pueblos en paz. Ese es el principio de la autodeterminación de los pueblos que es base del sistema de las Naciones Unidas. Invito al pueblo venezolano a encontrar los caminos del diálogo civil y su unidad. Sin soberanía no hay nación. Es la paz el camino y el diálogo entre los pueblos es fundamental para la unión nacional. Diálogo y más diálogo es nuestra propuesta”, dijo.

“Se despliega la Fuerza Pública en la frontera, se despliega toda la fuerza asistencial que dispongamos en caso de entrada masiva de refugiados. La embajada de Colombia en Venezuela está activa a llamadas de asistencia de colombianos en Venezuela. Cómo miembros del consejo de seguridad de Naciones Unidas buscamos convocar el Consejo", agregó.