Publican fotos de Donald Trump monitoreando la captura de Maduro en vivo: “Operación Resolución Absoluta”

Trump dijo que vio la extracción de Maduro de Venezuela y que fue “como un show televisivo”.

Redacción Mundo
3 de enero de 2026, 6:27 p. m.
Donald Trump hace seguimiento a la operación que dio con la captura de Maduro.
Donald Trump hace seguimiento a la operación que dio con la captura de Maduro. Foto: x/@WhiteHouse

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó que había visto “en directo” la captura del dictador venezolano Nicolás Maduro y su esposa, una operación militar que fue “como un show televisivo”.

“La vi literalmente como si hubiera visto un show televisivo. La vimos en una sala y seguimos todos los aspectos”, dijo Trump en entrevista con Fox.

La operación fue “muy bien organizada” y ningún estadounidense perdió la vida, añadió el mandatario republicano.

La Casa Blanca y el mismo mandatario estadounidense publicaron las imágenes.

“Vamos a gobernar el país hasta que podamos llevar a cabo una transición pacífica, adecuada y juiciosa”, dijo Trump en una rueda de prensa.

Indicó que permitirá que las petroleras estadounidenses entren a Venezuela para explotar sus yacimientos.

“Vamos a hacer que nuestras compañías petroleras de Estados Unidos, las más grandes en cualquier parte del mundo, entren, inviertan miles de millones de dólares, reparen la infraestructura gravemente deteriorada, la infraestructura petrolera, y comiencen a generar dinero para el país”, dijo.

También advirtió que si fuese necesario las fuerzas estadounidenses estaban listas para ejecutar una segunda oleada de ataques, “mucho mayor”, para impedir que el círculo de Maduro siga en el poder.

Donald Trump y Marco Rubio monitorean operación contra Maduro en Florida.
Donald Trump y Marco Rubio monitorean operación contra Maduro en Florida. Foto: X/@WhiteHouse

El jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, Dan Caine, dijo que en la operación para capturar a Maduro, fue alcanzado uno de los helicópteros militares, pero el aparato pudo regresar a la base.

Para facilitar la incursión, la aviación estadounidense atacó las defensas antiaéreas venezolanas para que los helicópteros pudieran entrar en Caracas.

Sin embargo, “uno de nuestros aparatos fue alcanzado, pero pudo seguir volando”. Caine ha destacado que toda la operación, denominada Operación Resolución Absoluta, duró dos horas y 20 minutos.

Marco Rubio detallando la operación desde Mar-a-Lago
Marco Rubio detallando la operación desde Mar-a-Lago Foto: X/@WhiteHouse

Caine ha explicado en rueda de prensa desde Florida que esta primera incursión iniciada en la noche del viernes antecedió a la “fuerza de extracción” que fue la que finalmente capturó y sacó a Maduro de Venezuela. El tripulante más joven tenía 20 años y el más mayor, 49.

En desarrollo...

