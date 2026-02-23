La ONG Foro Penal informó que al menos 65 personas han sido liberadas tras la promulgación de la ley de amnistía el jueves por parte de la Asamblea Nacional. Gran parte de los beneficiados son presos políticos acogidos por esta nueva normativa.

Uno de sus directores, Gonzalo Himiob, publicó en X las cifras de personas excarceladas desde la entrada en vigencia de la ley, hace tres días: siete el viernes, 15 el sábado y 43 el domingo. “Seguimos verificando otros casos”, señaló, y añadió que “se están produciendo excarcelaciones y liberaciones” en varias cárceles del país.

De igual forma, la ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clipp) informó en X que varios familiares de personas detenidas reportaron liberaciones en la cárcel de mujeres Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF) y en las prisiones El Rodeo I y II, todas ubicadas en el estado Miranda, en las afueras de Caracas.

Por su parte, la Cruz Roja Venezolana anunció que atenderá y realizará evaluaciones médicas a los liberados. Entretanto, familiares de presos políticos informaron que cerca de 200 detenidos en la cárcel El Rodeo I iniciaron una huelga de hambre para exigir sus liberaciones.

La nueva ley de amnistía cubre el período comprendido entre 1999 y 2026, pero solo especifica 13 coyunturas políticas desde 2022, lo que excluye múltiples arrestos ocurridos en al menos 15 de los últimos 27 años, así como casos relacionados con operaciones militares.

El presidente del Parlamento informó el sábado que 1.500 personas han solicitado ante los tribunales el beneficio de la amnistía.

Sin embargo, Foro Penal advirtió que aproximadamente 400 presos políticos podrían quedar excluidos de la norma y que aún contabiliza más de 600 detenidos por estos motivos que siguen encarcelados.

De igual forma, el Edmundo González Urrutia, presidente electo y líder opositor venezolano, critico duramente la Ley de amnistía aprobada en el congreso venezolano.

“Estoy convencido de que podremos construir una amnistía a la medida de un país entero. Han sido demasiados años de dolor y de pérdidas como para reducir este debate a un trámite”, dijo en su cuenta de X.

Asimismo, menciono que “para que esa decisión sea legítima, debe estar acompañada de verdad, reconocimiento y reparación. No hay reconciliación duradera sin memoria ni responsabilidad”.

Del mismo modo, la recién aprobada ley de amnistía también ha generado debates por la exclusión de María Corina Machado, líder opositora venezolana. Según diversos analistas, la redacción del artículo 9 tendría implicaciones directas sobre determinadas figuras políticas.

Juan Carlos Apitz, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela, afirmó que ese apartado hace mención de forma casi explícita a Machado y que el párrafo tiene “nombre y apellido”.

El artículo 9 excluye de la amnistía a personas por promover —así como por instigar, solicitar, invocar, favorecer, facilitar, financiar o participar— “acciones armadas o de fuerza contra el pueblo, la soberanía y la integridad territorial de la República Bolivariana de Venezuela, por parte de Estados, corporaciones o personas extranjeras”.

Por otro lado, el régimen niega que en Venezuela existan personas detenidas por razones políticas y sostiene que los encarcelados cometieron delitos, afirmación que rechaza la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) y diversas organizaciones no gubernamentales.

