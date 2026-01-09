Reviven crudo momento que vivió Manuela Gómez en ‘Protagonistas de Nuestra Tele’; se metieron con tema sensible: “Llena esos vacíos”

La casa de los famosos se encuentra a unos días de darle inicio a la tercera temporada, prometiendo una edición polémica, conflictiva y cargada de cruces. Muchas celebridades ya se preparan para entrar a jugar, buscando quedarse con el primer lugar.

Una de las que más reacciones despertó fue Manuela Gómez, quien regresa a la televisión con un toque distinto y reluciente. Su físico, actitud y estrategia cambió, robándose elogios en quienes la ven como posible ganadora.

A días de que todo arranque de nuevo, los usuarios en redes sociales aprovecharon para recordar el paso de la paisa en Protagonistas de Nuestra Tele en 2012, donde se encargó de eliminar a muchos participantes, construyendo estrategias para avanzar a la final.

Manuela Gómez fue directa, cruda y fuerte a la hora de enfrentarse a sus rivales, en especial a Óscar Naranjo y Kelly, quienes no se sentían a gusto con ella.

De hecho, curiosos de X revivieron un instante determinante en esa temporada del reality de RCN, donde la empresaria recibió una brutal respuesta en pleno cara a cara. La creadora de contenido pensó que sería quien destacaría en este espacio, pero terminó llorando.

Manuela Gómez Foto: Foto: Instagram @manugomezfranco1

En el video compartido se observa a Andrea Serna, histórica presentadora del formato, anunciando: “La siguiente persona en pasar adelante es Manuela”. Tras esto, la paisa se levantó de su lugar y caminó hacia el centro del set, eligiendo a Kelly como su contraparte.

“Kelly, yo te amenazo porque no me generas absolutamente nada de confianza. No sé a qué estás jugando tú ahora, últimamente, te he notado muy cerca de mí, no sé si eso sea bueno, sea malo, no, o sea, no me inspira confianza. Entonces te pido el favor que si me vas a brindar una amistad sea sincera, pero si no, entonces preferiría que no me dirijas la palabra en esta casa”, dijo.

Kelly, quien hacía parte del equipo de Sara Uribe y Diana X, reaccionó sin filtros y lanzó una respuesta que para muchos espectadores cruzó la línea, ya que tocaba un aspecto profundamente personal de Manuela. La intervención generó incomodidad inmediata en el ambiente.

La hoy empresaria fue directa al mencionar un asunto sensible del pasado de la influencer, aludiendo a su entorno familiar y a la carencia afectiva que habría marcado su juventud. El impacto de esas palabras fue tal que Edwin Garrido quedó visiblemente sorprendido, sin lograr articular reacción alguna ante la tensión del momento.

“Okay, Manuela, la verdad no he visto que me haya acercado a ti, que el día de la actividad de los poemas me nació escribirte eso porque pienso que eres una persona que realmente lo necesita... a mí no me asusta que me amenaces, no me asusta que muchos me amenacen y que quede con la camiseta roja”, comentó al inicio.

“Es más, no me asusta irme para mi casa porque, gracias a Dios, en mi casa me espera una mamá y una familia con mucho amor. De corazón, yo deseo que te ganes este reality para ver si eso llena todos esos vacíos que tienes, ya que en los veintitantos años que tienes de vida no has podido”, agregó.

Esto llevó a muchos curiosos a reaccionar y esperar que los posicionamientos de La casa de los famosos sean similares, ya que hay tensión con la presencia de participantes como Sara Uribe, Mariana Zapata, Manuela Gómez, Valentino Lázaro, Johana Fadul, entre otros.