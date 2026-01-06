Sara Uribe y Manuela Gómez se vieron cara a cara y tuvieron ‘cruce’ en pleno programa en vivo: “Aproveche esos 3 minutos de fama”

La tercera temporada de La casa de los famosos Colombia está a punto de llegar a la pantalla del Canal RCN y su estreno ya tiene fecha confirmada: será el próximo 12 de enero. Esta nueva entrega promete un formato renovado, cargado de estrategias, retos exigentes, alianzas inesperadas y relaciones que darán mucho de qué hablar.

Con el paso de los días, la nómina de celebridades continúa creciendo y, a medida que se acerca el debut, se van despejando varias incógnitas. En las últimas horas, se conoció la identidad de una nueva figura pública que hará parte de la competencia, sumándose al grupo de participantes que luchará por quedarse con el primer puesto.

Aunque inicialmente circularon rumores sobre posibles integrantes, finalmente se confirmó que un personaje muy conocido aceptó el desafío y entrará a la casa más famosa del país. Se trata de Sara Uribe, quien estuvo como invitada en Buen día, Colombia, hablando sobre su experiencia.

Sara Uribe destapó su secreto para ganar ‘La casa de los famosos 3′; no se guardó nada

Tras una charla de bienvenida a la televisión, la celebridad se encontró con Manuela Gómez, con quien compartió en Protagonistas de Nuestra Tele 2012. Ambas paisas fueron clave en dicha temporada, generando polémica entre el público.

En este espacio del Canal RCN, las dos comenzaron a lanzarse pullas y comentarios inesperados, al punto de que los presentadores del matutino lo tomaron como una manera de calentar motores para la convivencia.

“Haga su contenido, no se enfoque en lo mío. Ya está hablando de mí, aproveche esos 3 minutos de fama que tiene en televisión”, dijo Sara Uribe a Manuela Gómez, asegurando que solo hablaba de sus cosas.

La empresaria no lo pensó y respondió, indicando que no se metería con ella de ninguna manera. Esto fue claro para los televidentes, quienes aseguraron que tenían un ‘raye’ interno.

En ese sentido, Buen día, Colombia les dio un espacio para realizar un cara a cara, donde Sara Uribe quiso decirle unas cuantas cosas a su compañera. La expresentadora de Lo sé todo le pidió a su colega que no hablara de temas personales, poniéndole límites que no debía pasar.

“Mi vida personal, es mi vida personal y hay límites que tú no puedes cruzar porque yo no me he metido en la tuya”, afirmó, mirando fijamente a su coterránea.

Manuela Gómez, con su particular estilo, respondió y advirtió que esto era una antesala de lo que venía en La casa de los famosos, pues no se iba a quedar con nada guardado.

“Hasta este momento no me he metido en absolutamente nada de tu vida personal”, concluyó.

Cabe destacar que varios usuarios se percataron que esto sería simplemente contenido al aire, ya que las dos son muy amigas y cercanas en su día a día.