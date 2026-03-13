Sara Uribe fue condecorada en el Congreso de la República por su labor social: “Hoy hablo por todas las mujeres”

La vida de la presentadora Sara Uribe suele despertar interés entre sus seguidores, quienes permanecen atentos a cada paso que da, tanto en lo profesional como en lo personal.

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Con el paso del tiempo, Sara se ha consolidado como una de las figuras más visibles de la televisión y el modelaje en Colombia. Más allá de su carrera, varios momentos de su vida privada también han sido seguidos de cerca por el público.

Días atrás, la modelo también había sido tema de conversación por su participación en el reality del Canal RCN La casa de los famosos, donde su presencia generó comentarios entre los televidentes.

Su nombre volvió a dar de qué hablar recientemente luego de recibir una distinción en el Congreso de la República, un reconocimiento que llamó la atención en las últimas horas.

Sara Uribe, presentadora colombiana Foto: Instagram @sara_uribe

La famosa presentadora recibió este homenaje concedido por la Comunidad Internacional la forma en la que maneja sus redes sociales y el impacto positivo que por esto ha tenido en la sociedad.

Por esta razón, Sara Uribe fue condecorada con la distinción de Aporte Social.

A través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, Uribe publicó cómo fue todo su día antes de recibir tal distinción en el Congreso.

Sara Uribe recibió condecoración en el Congreso de la República. Foto: Instagram: @sara_uribe

En el momento de estar de pie frente al atril recibiendo su reconocimiento, le tomaron una foto, la cual publicó en sus historias y la acompañó con un texto en el que se mostraba totalmente feliz y honrada de haber recibido tal distinción.

“Para mí fue un honor recibir este reconocimiento. La carrera del modelaje, de ser influencer, presentadora o periodista tiene una responsabilidad muy grande frente al mundo", escribió inicialmente.

Además, agregó: “Hacerlo con disciplina, con perseverancia y con el respeto que merece esta profesión me ha permitido recorrer el mundo, conocer gente maravillosa, darle calidad de vida a mi familia y hoy tener un hogar hermoso, un reconocimiento y un posicionamiento en este medio”.

Sara afirmó que para ella, este reconocimiento no va solamente para su persona sino para todas las mujeres que como ella, luchan día a día por llevar una profesión con respeto y ética.

En su cuenta oficial publicó unas fotografías de ella y manifestó que se sintió bastante poderosa ser reconocida: “Hoy fue un día maravilloso para mí. Hoy me puse linda, me sentía radiante, me sentí reconocida, me sentí admirada, me sentí fantástica, una mujer muy poderosa. He trabajado en mí y se nota”, escribió en su post.

“Así que hoy hablo por todas las mujeres que ejercen esta profesión con respeto, con ética y con amor por lo que hacen”, finalizó.

Reconocimiento de Sara Uribe Foto: Instagram: @sara_uribe

De una manera un poco incrédula, la presentadora también se mostró algo sorprendida por la condecoración que recibió: “Yo nunca pensé que me iban a hacer un reconocimiento por mi emprendimiento, por mi liderazgo social, por mi forma de comunicar y por el impacto que he tenido en la comunidad”, concluyó.