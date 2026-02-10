Gente

Sara Uribe, en medio de lágrimas, habló de las lecciones que le deja la muerte de Yeison Jiménez: “No valía la pena”

La famosa presentadora afirmó que este fue un momento muy duro para ella, que la hizo caer en cuenta de una realidad distinta.

Mariana Lizeth Urrea Moreno

10 de febrero de 2026, 1:59 p. m.
La presentadora habló de las lecciones que le deja la muerte del cantante de música popular.
Dos días antes de que se estrenara la tercera temporada de La casa de los famosos, falleció el famoso cantante de música popular Yeison Jiménez.

Sara Uribe rompió en llanto en ‘La casa de los famosos’; se mostró afectada en pleno en vivo

El intérprete de Aventurero murió, junto a otras cinco personas de su equipo, en un accidente aéreo entre los municipios de Paipa y Duitama, en el departamento de Boyacá.

Como esto sucedió cuando los participantes de este reality estaban aislados sin celular ni televisión, muchos no se enteraron de este terrible suceso que enlutó al país.

Han sido los concursantes que han sido eliminados quienes se han enterado de la noticia y han reaccionado a la partida de este gran cantante.

Marilyn Patiño y Sara Uribe.
Sara Uribe habló de la muerte de Yeison Jiménez

Recientemente, en la semana del poder dúo, en la que todo se manejó por parejas, quienes abandonaron la competencia fueron Marilyn Patiño y Sara Uribe.

Al salir, ambas concedieron varias entrevistas en las que hablaron de lo vivido en el programa, pero fue Sara quien habló en especial de la noticia de la muerte de Yeison y, con la voz entrecortada, mencionó los aprendizajes que le deja este fallecimiento.

“Fue uno de los momentos más duros y me hizo pensar que la vida es un ratico, que a veces no debo desperdiciar mi tiempo en cosas que no valen la pena, por ejemplo, en desgastarme en peleas o en cosas de las que al fin y al cabo uno no se lleva absolutamente nada”, dijo inicialmente.

De igual forma, la presentadora habló de todas las lecciones que le deja esta triste noticia.

“Hacer cosas por dinero y quedarme perdiendo allá tiempo en vez de ganarlo en cuidar a mi hijo, en cuidar a mi mamá, en hablar, en abrazarla, en estar con mi hermano, en estar con los míos, con los que de verdad me quieren, solamente por ganar seguidores o ganar fama o ganar una polémica o ganar dinero… no valían la pena”, añadió.

Con la misma idea, Sara afirmó que cuando pasan este tipo de cosas, las personas entienden que lo material viene y va y que cuando llega la muerte, no se lleva nada.

“También me deja la enseñanza de que no hay joyas, no hay lujos, no hay cosas que uno se lleve en la vida y que todo es pasajero. Ya, eso me hace regresar hoy más fuerte, hoy más sabia, más libre de equipaje, más humana. Ya no me deslumbran las fotos, ya no me deslumbra tener más seguidores”, afirmó.

Luisa Cortina destapó en SEMANA la verdad detrás del problema con Sara Uribe en ‘La casa de los famosos’

Por esta razón, se refirió a sus seguidores y a las personas que siguen su vida de manera positiva desde hace mucho:

“Amo el cariño que me pueden tener, lo recibo con amor y con bendición, pero la vida es un ratico, la disfruto, atesoro y me guardo esos momentos”, señaló.

Por último, aprovechó el espacio para enviarle un mensaje de amor a la familia del fallecido cantante: “A Sonia, su esposa, a sus hijos, a su familia… Yo sé que somos vecinos, que estoy esperando para ver si los puedo ver, abrazar… qué fortaleza, que fue una berraca por soportar, aguantar, sostener un matrimonio, que fue la elegida para seguir sosteniendo un legado. Qué fuerza y fe, porque Dios sabe cada movimiento que hace en la vida, y en la muerte también”, concluyó.

Noticias Destacadas