Sara Uribe y Marilyn Patiño, nuevas eliminadas de ‘La casa de los famosos Colombia’: Valentino no se salvó de jugada en su contra

La dinámica de esta semana consistió en jugar en parejas, por lo que en esta ocasión fueron dos los famosos que resultaron eliminados.

9 de febrero de 2026, 3:07 a. m.
Noche de eliminación en 'La casa de los famosos Colombia'
Noche de eliminación en 'La casa de los famosos Colombia'

Desde su estreno, la tercera temporada de La casa de los famosos ha captado la atención del público gracias a las diferentes dinámicas que se han desarrollado dentro del juego. Cada nueva edición introduce cambios y novedades que sorprenden a los televidentes.

Actores, creadores de contenido, deportistas y cantantes llegaron a la casa estudio para competir por el millonario premio que podrían ganar si logran llegar a la etapa final. Sin embargo, con el avance del juego, surgen situaciones inesperadas que pueden cambiarlo todo. Uno de estos momentos fue la reciente expulsión de la actriz Johanna Fadul, quien fue retirada del juego tras realizar un comentario racista hacia uno de sus compañeros durante un posicionamiento.

La situación generó un gran revuelo en redes sociales y, finalmente, se tomó la decisión de expulsarla sin que su permanencia fuera sometida a votación del público, algo que sí ocurre con los participantes que están en placa y aún dependen de la votación de sus seguidores.

Estos son los participantes de La casa de los famosos 3.
Estos son los participantes de La casa de los famosos 3.

Para esta semana, El Jefe decidió cambiar la dinámica: los competidores no jugarían de manera individual, sino en pareja, lo que significa que cada acción, buena o mala, repercutiría directamente en su compañero.

Así se vivió la noche de dominación, donde varias parejas quedaron en placa: Yuli y Alexa; Campanita y Manuela; Sara Uribe y Marilyn Patiño; Juan Palau y Jay Torres. Aunque Juanse Laverde y Lorena Altamirano también estuvieron en riesgo, fueron salvados por los líderes de la semana.

Con esto, todo quedó listo para la eliminación del domingo 8 de febrero, donde por votación del público dos participantes abandonarían la competencia. Pero antes, se realizó el tradicional “Brunch”, un desayuno en el que los famosos responden preguntas relacionadas con el juego y, al mismo tiempo, se evidencian rivalidades que no pasan desapercibidas.

Llegada la noche, se llevó a cabo el posicionamiento, una actividad previa a cada eliminación en la que las celebridades eligen al participante por el que votarían y explican de frente sus motivos. En esta dinámica, se definieron claramente las parejas más vulnerables.

Sara Uribe y Marilyn Patiño fueron eliminadas de La casa de los famosos.
Sara Uribe y Marilyn Patiño fueron eliminadas de La casa de los famosos.

Finalmente, durante la eliminación del 8 de febrero, todas las parejas se dirigieron a la sala, donde Carla y Marcelo anunciaron los porcentajes finales. El primer dúo en volver a ingresar a la casa fue Yuli y Alexa, seguido por Juan Palau y Jay Torres, quienes obtuvieron un 21,62 %. Luego fueron salvados Manuela y Campanita. Quienes finalmente abandonaron la competencia fueron Sara y Marilyn, sorprendiendo a sus compañeros.

Antes de cerrar, las eliminadas tuvieron la responsabilidad de decidir quién quedaría en la placa de nominación para la siguiente semana, y el elegido fue Valentino.

