Karola destapa sus cartas y anuncia sus rivales al entrar a ‘La casa de los famosos’: “Ni fu ni fa”

La entrada de esta creadora de contenido promete revolucionar el juego por completo: “Vengo candela, vengo cuchilla”.

Dubán Jesús Villamizar Ardila

7 de febrero de 2026, 3:38 a. m.
Karola Alcendra, creadora de contenido.
Karola Alcendra, creadora de contenido.

Los participantes de ‘La casa de los famosos Colombia’ no están preparados para lo que se vendrá en los próximos días, donde la producción confirmó el ingreso de una nueva integrante.

Se trata de la creadora de contenido Karola Alcendra, quien es la mejor amiga del exparticipante de la segunda temporada Emiro Navarro, quien ahora participará en la nueva edición de MasterChef Celebrity.

Melissa Gate estaría de regreso en ‘La casa de los famosos’; llegaría con importante sorpresa

Esta influencer entrará a la competencia al cumplirse un mes del reality de convivencia en reemplazo de la actriz Johanna Fadul tras ser expulsada del programa.

Karola hará su ingreso a la tercera temporada de ‘La casa de los famosos Colombia’ el lunes 9 de febrero, y su entrada promete revolucionar el juego por completo.

La casa de los famosos 3: noche de eliminación.
Estos son los participantes de La casa de los famosos 3. Algunos de ellos ya han salido de competencia. Foto: Instagram: lacasadelosfamososcolombia1

Tras la confirmación de esta nueva habitante, la creadora de contenido habló mediante una plataforma digital con Emiro, donde destapó sus cartas y destacó que no le interesa que en la competencia haya personas de la costa.

“Si no llego a compaginar con alguien de mi zona, de la costa caribe colombiana, a mí no me vengan con monda, que costa no toca costa, que esta monda no es el desafío. ¿Ok? ¡Ay! Te lo digo”, le dijo Karola a su mejor amigo.

La creadora de contenido fue puntual con actitud dentro del reality: “Vengo candela, vengo cuchilla. Porque yo no vengo a perder tiempo. Mira, yo no vengo a perder tiempo”.

Así mismo, dio su opinión sobre las participantes Beba y Mariana, quienes se perfilan como sus posibles rivales en la competencia sin importar que sean también de la costa.

“Yo creo que esta peladita es de allá de la costa, Beba Sí. Bueno, ella ni furi fan ni ran fan fan. No sé qué está pasando con ella ahí. Pero la otra que está que no hace una monda, esta Mariana, también. Vamos por ella también”, afirmó Karola.

Y puntualizó diciendo: “Vamos por todos, mis amores. Que empiecen los juegos del hambre”.

