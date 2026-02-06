Melissa Gate estaría de regreso en ‘La casa de los famosos’; llegaría con importante sorpresa

Los rumores sobre un posible regreso de Melissa Gate a La casa de los famosos Colombia volvieron a tomar fuerza en redes sociales, despertando el interés de quienes siguieron su participación a lo largo de la segunda temporada del reality del Canal RCN.

Todo apunta a que la creadora de contenido estaría a punto de volver al programa de telerrealidad. Sin embargo, en esta oportunidad, no lo haría como una participante más, sino como una invitada especial que llegaría a animar a los participantes de la versión del 2026.

La influencer estaría a punto de regresar a 'La casa de los famosos Colombia'. Foto: Canal RCN

La información fue revelada por Roberto Cardona durante la más reciente transmisión de Los Impresentables de Los 40, donde habló sobre lo que estaría a punto de ocurrir en los próximos días en la producción.

Según explicó, este lunes ingresará Karola como nueva habitante oficial, pero este no sería el único ingreso, pues Melissa, quien ocupó el segundo lugar en el 2025, detrás de Altafulla, estaría de forma temporal en el formato.

“Después de que mucho se había hablado, de que si estaba vetada, o que si no, Melissa Gate va a ingresar a La casa de los famosos Colombia. No va a ser una participante que se quede dentro de la competencia, y tampoco va a ser una invitada que llegue para un ‘congelado’, sino que va a estar una semana dentro de la casa”, manifestó frente a los micrófonos de la estación de radio.

La noticia no tardó en provocar una avalancha de reacciones en redes sociales, en donde se compartieron varias opiniones sobre Melissa, quien es recordada como una de las participantes más polémicas y recordadas de la producción.

“El lunes volveré a ver RCN”; “Llega la reina del rating y que soporten” y “Muchos vamos a volver a prender el tele”, son algunas de las palabras con las que su más fieles seguidores mostraron la alegría de poder verla de nuevo a través de la pantalla chica.

No obstante, otros usuarios hicieron algunos cuestionamientos sobre la coherencia de este regreso, recordando declaraciones pasadas de la influencer en las que aseguraba no querer volver a vincularse con el canal.

“Yo no entiendo, ¿ella no decía que no quería nada que ver con el canal?“ e “¿Hizo tanto show para luego regresar como si nada? jaja", escribieron.

Por ahora, Melissa Gate no se ha pronunciado al respecto a través de sus redes sociales, pero sus fieles seguidores están a la espera de verla nuevamente en el formato.