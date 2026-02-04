Gente

Estos son los 10 participantes que están en riesgo de eliminación en ‘La casa de los famosos’; así quedó la placa de nominados

Durante esta semana, la dinámica es en parejas y dos de los nominados quedarán fuera de la competencia.

Dubán Jesús Villamizar Ardila

5 de febrero de 2026, 3:06 a. m.
La casa de los famosos 3: noche de eliminación.
La casa de los famosos 3: noche de eliminación.

Durante la más reciente gala de nominación de este miércoles 4 de febrero de la tercera temporada de 'La casa de los famosos’, los participantes realizaron el proceso definido por la producción para elegir a las parejas en riesgo de eliminación.

La dinámica se desarrolló por grupos, en los que cada pareja se ubicó frente a un atril, tomó un frasco y posteriormente sorteó el orden para acercarse a los cajones del banco.

Cada participante debía tomar dos cajones al azar, que contenían monedas equivalentes a puntos. Estas monedas se repartieron entre dos parejas nominadas por cada grupo, teniendo en cuenta que cada moneda representaba un punto.

Al finalizar la ronda, las parejas con mayor acumulado de monedas quedarían nominadas por la casa.

En el desarrollo del proceso, Mariana y Tebi tomaron un sobre que indicaba “quítale cinco y cuatro puntos a una pareja”. Ellos restaron cuatro puntos a Alejo y Eidevin y cinco a Jay y Juan Palau. Juanse y Lorena obtuvieron seis monedas: Lorena asignó tres a Marilyn y Sara, mientras Juanse entregó tres a Manuela y Campanita.

Estos son los participantes de La casa de los famosos 3.
Estos son los participantes de La casa de los famosos 3. Foto: Instagram: lacasadelosfamososcolombia1

Nicolás y Maiker recibieron un sobre de “quítale 3 puntos a una pareja” y un total de ocho monedas, que repartieron en partes iguales entre Alexa y Yuli, y Alejo y Eidevin. Juanda Caribe, quien estaba sin pareja, tomó dos cajones con 12 monedas, distribuyendo seis a Alexa y Yuli, y seis a Manuela y Campanita.

Yuli y Alexa obtuvieron tres monedas, entregando una a Sara y Marilyn y dos a Manuela y Campanita. Sara y Marilyn tomaron 12 monedas y repartieron seis a Alexa y Yuli y seis a Mariana y Tebi.

Alejo y Eidevin recibieron un sobre que indicaba “quítanle un punto a la pareja de Mariana y Tebi” y seis monedas, de las cuales cinco fueron para Jay y Juan Palau y una para Nicolás y Maiker.

Beba y Valentino tomaron ocho monedas, asignando siete a Yuli y Alexa y una a Manuela y Campanita. Jay y Juan Palau obtuvieron cuatro monedas y repartieron dos a Alejo y Eidevin y dos a Alexa y Yuli. Finalmente, Manuela y Campanita tomaron tres monedas, entregando dos a Alexa y Yuli y una a Mariana y Tebi.

Tras el conteo final, Yuli y Alexa, junto a Manuela y Campanita, quedaron nominados por decisión de la casa. Jay y Juan Palau fueron nominados por el público.

Beba y Valentino, como líderes de la semana, nominaron a Sara y Marilyn. Además, Juanse y Lorena permanecen nominados por decisión previa de Sofía, quien ya salió de la competencia.

