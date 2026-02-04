Gente

“Siento que hay manipulación”: Hermano de Johanna Fadul no se guardó nada y criticó expulsión de la actriz de ‘La casa de los famosos’

Juan Rojas Fadul reveló todo lo que piensa y siente sobre esta polémica que ahora atraviesa su hermana.

Mariana Lizeth Urrea Moreno

Mariana Lizeth Urrea Moreno

4 de febrero de 2026, 1:09 p. m.
Hermano de Johanna Fadul se pronunció por comentario racista que dijo a participante en 'La casa de los famosos 3'.
Hermano de Johanna Fadul se pronunció por comentario racista que dijo a participante en 'La casa de los famosos 3'.

El posicionamiento de la última gala de eliminación de La casa de los famosos Colombia dejó una gran polémica que no tardó en explotar tanto dentro como fuera del reality.

Nicolás Arrieta dijo que el comentario racista de Johanna Fadul fue una “estupidez” y habló de la expulsión: “El castigo es acorde”

En ese momento, Johanna Fadul se ubicó frente a Campanita y lanzó un comentario que fue leído por muchos como un ataque racista, lo que generó incomodidad inmediata tanto de participantes como de seguidores del formato.

“Me posiciono ante ti y quiero que te vayas de la casa porque definitivamente tanto tu alma como tu mente están igual de oscuras que tu color de piel”, fue lo primero que dijo la actriz y que causó toda la controversia.

Lo sucedido encendió el debate en redes sociales, entre los propios concursantes y entre famosos y presentadores del mismo canal, y se pudieron leer fuertes críticas por el carácter ofensivo de su posicionamiento hacia Campanita.

Hermano de Johanna Fadul se pronunció por comentario racista

Lo sucedido con la famosa actriz ha despertado los comentarios y pronunciamientos de cientos de personas, pero uno de los que recientemente habló en su defensa fue su hermano, Juan Rojas Fadul.

Johanna Fadul lanzó comentario racista durante posicionamiento frente a Campanita en 'La casa de los famosos 3'.
Johanna Fadul lanzó comentario racista durante posicionamiento frente a Campanita en 'La casa de los famosos 3'. Foto: Montaje SEMANA | Canal RCN

Juan dejó ver que se encontraba totalmente desconcertado por lo que había pasado, ya que le hicieron llegar el video, pues no ve el programa con regularidad.

“Hoy estoy con la boca abierta. Me mandaron un video donde básicamente ella se expresa, ahí de los integrantes, hacia una persona de una manera un poco fuerte, en lo cual conozco muy bien a mi hermana y sé que no es así. Entonces hoy me pongo como a pensar si en todo esto tiene que ver en parte la actuación [sic]”, dijo, lanzando la duda de si lo que ocurrió pudo haber sido algo estratégicamente planeado.

Al afirmar que conoce muy bien a su hermana, lanzó al aire el comentario de que presiente que lo sucedido pudo tener cierta planeación, aunque de ser así, desconoce el porqué.

“Siento que hay manipulación, siento que mi hermana no es así de verdad y esto que ha dicho, creo que lo dijo o sin pensar, o fue planeado, pero se los aseguro que mi hermana no es así”.

Johanna Fadul hizo su primera aparición tras ser expulsada de ‘La casa de los famosos 3′ tras polémico comentario

Por último, Juan Rojas Fadul aseguró que Johanna no es así como todo el mundo la está viendo en este momento y dejó ver que, si se trató de algo planeado, es algo feo, ya que es normalizar el daño a una reputación que ya estaba golpeada.

“Qué feo y qué fuerte si llega a ser algo planeado, porque, pues, son temas de aceptar que dañen la reputación de una persona, ¿no?, y sé que mi hermana tiene cero, cero, cero en su alma, el racismo o el tema de lo que sucedió cuando dijo lo de la guerra. Tal vez habló sin pensar o habló sin conocimiento”, concluyó.

