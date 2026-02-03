Nicolás Arrieta dijo que el comentario racista de Johanna Fadul fue una “estupidez” y habló de la expulsión: “El castigo es acorde”

Durante la última gala de eliminación en La casa de los famosos Colombia, se vivió un momento tenso que rápidamente causó controversia entre los participantes y los seguidores del reality.

Famosas presentadoras critican a Johanna Fadul por comentario racista en ‘La Casa de los Famosos’

Antes de que se anunciara quién debía abandonar el programa, Johanna Fadul protagonizó un fuerte señalamiento en contra de Campanita.

Al ubicarse frente a él, la actriz expresó un comentario que, lejos de argumentar la razón para pedir la salida del bailarín, fue interpretado como un ataque con connotaciones racistas hacia el concursante.

“Me posiciono ante ti y quiero que te vayas de la casa porque definitivamente tanto tu alma como tu mente están igual de oscuras que tu color de piel, y tu juego tan podrido como el Dinametaboom, del cual haces parte tú y todas las personas que están contigo. Por eso quiero que te vayas de la casa, porque me parece que estás jugando de una manera muy tramposa, deshonesta, y eso no es lo que queremos aquí en la casa”, dijo Johanna a Campanita.

El comentario encendió el debate tanto dentro como fuera del programa, desatando críticas por la ofensa racista. Esto también revivió la polémica que tuvo la actriz antes de ingresar a la casa por sus declaraciones en defensa del viaje que realizó a Israel.

Nicolás Arrieta habló por polémica de Johanna Fadul y el racismo

Luego de que El Jefe expulsara a Johanna Fadul de la casa, sus compañeros quedaron impactados hablando del tema y fue en una conversación en la que Tebi Bernal le preguntó a Nicolás Arrieta qué opinaba al respecto.

“Bien hecho, era necesario. O sea, Joha es una mujer muy inteligente, pero no puedes ser inteligente en unos aspectos y en otros no. Tiene talento y lo que sea, pero lo que dijo fue una estupidez […] Se condena y el castigo es acorde a lo que le pasó y ni siquiera, o sea, esto no es un castigo, es simplemente unas consecuencias de sus propios actos y se lo dije a Joha, un comentario así de un ícono de la televisión es terrible, ¿me entiendes? De cualquiera es terrible, de cualquier ambiente es terrible, pero de un medio masivo replicado es terrible”, dijo inicialmente.

“Entonces uno dice: sí, pobrecita ella… pobrecitos los niños y las personas que se ven afectados por ese tipo de comentarios día a día y que escuchan eso de la boca de alguien que es un ícono […] Y esa lloradera como si hubiera muerto alguien, no mames, o sea, eso se veía terrible […] Acá las verdaderas víctimas son las personas afro que llevan luchando contra el racismo todo este tiempo. Eso es desconocimiento de la causa, desconocimiento de la historia, ¿me entiendes? Desconocimiento de lo que perpetúa esa vaina”, concluyó.