Carretera en la que murió el cocreador de ‘Call of Duty’: una pista de carreras informales

La carretera que hace parte de la State Route 2 fue testigo de la muerte de una legendaria figura de los videojuegos.

Vince Zampella, a los 55 años, murió conduciendo su Ferrari en la carretera Angeles Crest Highway, al sur de California el pasado domingo.

De acuerdo con la información, Zampella habría salido de un túnel a alta velocidad, perdió posteriormente el control del vehículo al entrar a una curva y se estrella contra una barrera.

Call of Duty es un clásico. Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

El vehículo se encendió en llamas rápidamente, dada la gravedad del accidente, este causó conmoción a las personas que se encontraban en el lugar de los hechos grabando.

Vince Zampella se mató a los 55 años en un accidente automovilístico.



Fue cocreador de la franquicia #CallofDuty, así como cofundador de Infinity Ward y Respawn Entertainment. pic.twitter.com/nFyIg6TbMK — Carlos Hidalgo (@CarlosHidalgoo) December 23, 2025

Información presentada por Infobae indica que la carretera en la que ocurrió el fatal accidente que acabó con la vida del icónico Vince Zampella, es una vía angosta que tiene presencia de curvas cerradas, grandes pendientes y poca iluminación.

Murió Vince Zampella, el multimillonario creador del videojuego ‘Call of Duty’; esta sería la causa de su muerte

Esta vía por las condiciones extremas anteriormente mencionadas se convirtió en un atractivo para personas que buscaban recorrerla a altas velocidades.

Pese a los esfuerzos de las autoridades por evitar que se presenten este tipo de accidentes, los últimos años esta carretera ha sido testigo de accidentes múltiples.

Zampella es reconocido en el mundo de los videojuegos por estar detrás de la creación de la franquicia Call of Duty, misma que ha logrado vender más de 500 millones de juegos alrededor del mundo, de acuerdo a información de CNN.

Se accidentó en su Ferrari. Foto: AFP

Un portavoz de Electronic Arts afirmó: “Amigo, colega, líder y creador visionario, su trabajo contribuyó a dar forma al entretenimiento interactivo moderno e inspiró a millones de jugadores y desarrolladores de todo el mundo. Su legado seguirá influyendo en la creación de juegos y la conexión entre jugadores durante generaciones”.

La muerte de Zampella deja en luto el mundo de los videojuegos en el cual hizo grandes aportes, su legado trascenderá en cada control de consola que todavía disfruta los juegos en los cuales trabajó.

Hermana de Lionel Messi se accidenta en Miami y se fractura la columna: estaba a punto de casarse con un entrenador de Inter de Miami

“Estamos desconsolados por la pérdida de Vince Zampella, un líder creativo cuyo trabajo influyó en generaciones de jugadores y ayudó a definir lo que podían ser los juegos de disparos y acción modernos. A lo largo de una trayectoria profesional extraordinaria, Vince desempeñó un papel fundamental en franquicias como Call of Duty, Titanfall, Apex Legends y la serie Star Wars Jedi. Durante su tiempo al frente de Battlefield, lideró, con dedicación y visión”, se publicó en el perfil oficial de Battlefield en X.