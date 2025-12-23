Estados Unidos

Hermana de Lionel Messi se accidenta en Miami y se fractura la columna: estaba a punto de casarse con un entrenador de Inter de Miami

Maria Sol Messi, hermana del crack argentino Lionel Messi, sufre accidente en Miami y tiene que aplazar su boda.

23 de diciembre de 2025, 3:27 p. m.
Matrimonio tiene que postergarse.
Matrimonio tiene que postergarse. Foto: LatinContent via Getty Images

Maria Sol Messi habría sufrido una descompensación mientras manejaba en Miami, perdió el control del vehículo y se accidentó.

Se habría fracturado dos vértebras a raíz del accidente. Foto: Getty Images

Después de los estudios médicos que se le realizaron tras el accidente, se indica que sufrió fractura en dos vértebras, una quemadura importante y una fractura de talón.

Rembrandt, el artista que inspiró a Van Gogh: lugares para apreciar sus obras en Estados Unidos

Esta situación provocó que se aplazara de manera indefinida el matrimonio que se tenía planeado para el 3 de enero con Julián “Tuli” Arellano.

De acuerdo con lo que se conoce de la pareja, estos se conocen desde pequeños, se criaron en el mismo barrio.

Julián ha hecho parte del círculo cercano de la familia, estuvo presente en el matrimonio de Lionel Messi y Antonela Roccuzo.

La boda se realizaría en Rosario, lejos de la presencia mediática, buscando de esa manera que sea muy familiar

María Sol en este momento se encuentra en Argentina y según se informa estaría fuera de peligro, su recuperación será lenta y complicada, hasta el momento se desconoce cuál sería la nueva fecha para su matrimonio.

Almanaque histórico que se publica desde la época de George Washington hace la predicción del clima para el mes de enero de 2026

Maria Sol a lo largo de su vida ha sido reservada, pese a ser la hermana menor del famoso futbolista argentino, se desempeña como diseñadora de modas, también trabajó en The Messi Store, la marca de ropa de Lionel Messi.

Soy una apasionada de la moda. Siempre estuve al tanto de las últimas tendencias y aspectos de la industria y el negocio de la moda. De hecho, estudié mucho para trabajar profesionalmente en el sector. Me enorgullece ser la directora de marca de The Messi Store y la hermana pequeña de Leo”, dijo para New York Style.

Hermana del futbolista habría trabajado en su marca de ropa. Foto: WireImage

Esta noticia pone a la familia del futbolista en la mira de los medios y se convierte en una lamentable situación en lo que debería ser una temporada feliz a raíz del matrimonio que se iba a celebrar.

Se espera que la recuperación de María Sol avance favorablemente y permita reanudar los planes de matrimonio con su prometido.

Noticias Destacadas