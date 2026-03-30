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Estados Unidos anuncia construcción de ‘enorme’ complejo militar: esto se sabe

Estados Unidos se ha caracterizado por sus grandes inversiones en temas militares

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Luciano Andrey Sánchez Flórez

Luciano Andrey Sánchez Flórez

30 de marzo de 2026, 11:50 a. m.
Construcción de complejo militar en Estados Unidos.
Construcción de complejo militar en Estados Unidos. Foto: Getty Images

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dijo el domingo que el país planea la construcción de un gran complejo militar debajo del nuevo salón de baile que está construyendo en la Casa Blanca.

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Los militares están construyendo un enorme complejo bajo el salón de baile, y eso está en obras, y nos está yendo muy bien, así que vamos adelantados al cronograma”, dijo el mandatario norteamericano a los periodistas a bordo del Air Force One.

Proyecto del salón de baile Casa Blanca en vilo por acusaciones de inversión irregular.
Debajo del salón de baile de la Casa Blanca se ubicaría el complejo militar. Foto: Truth Social @realdonaldtrump

“En realidad, el salón de baile sirve de refugio para todo lo que los militares han construido debajo, incluso frente a drones u otras amenazas”, prosiguió.

En el mes de octubre, Donald Trump hizo demoler con una excavadora toda un ala de la sede de la presidencia en Washington.

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En su lugar, está haciendo construir un salón de baile que supuestamente podrá acoger hasta 1.000 personas, para diversas recepciones y cenas en honor de dignatarios extranjeros.

Además, el diseño conservaría similitud con la Galería de los Espejos del ostentoso Palacio de Versalles, lo que también puede ser muestra del lema que tanto promociona el mandatario: “Make America Great Again”.

El proyecto es uno de los más ambiciosos que se hayan realizado en la importante construcción denominada la Casa Blanca.

Su presupuesto previsto, financiado mediante donaciones privadas, ha pasado de 200 a 400 millones de dólares.

Es importante mencionar que este proyecto del salón de baile ha tenido fuertes señalamientos en cuanto a su financiación, pues las corporaciones que pueden apoyar económicamente la construcción eventualmente podrían querer algo del Gobierno, lo que supondría un problema ético, según lo mencionado por Richard Painter.

Según lo que se ha señalado, las compañías que podrían ayudar financiando el proyecto del salón de baile de la Casa Blanca serían: OpenAI, Microsoft, Amazon y Google, entre otras.

Donald Trump presidente de los Estados Unidos
Donald Trump presidente de los Estados Unidos Foto: Oficina de prensa de la Casa Blanca

Donald Trump se ha caracterizado por tener una vida excéntrica y por su deseo de dejar su huella en la capital estadounidense. En ese sentido, hizo rebautizar una emblemática sala de espectáculos como “Trump-Kennedy Center”.

Además, se indicó que también tiene previsto construir un gran arco en Washington, inspirado en el Arco de Triunfo de París.

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A lo largo de su carrera, Donald Trump ha podido acumular propiedades que son muestra de ese lujo al que está acostumbrado, como lo son la mansión Mar-a-Lago o sus participaciones en propiedades como 1290 Avenue of the Americas.

En este momento, se siguen adelantando las labores de construcción de este suntuoso proyecto, que vuelve a colocar a Estados Unidos en la mira de las aspiraciones arquitectónicas contemporáneas más ambiciosas que un presidente se haya propuesto realizar.

*Con información de AFP.