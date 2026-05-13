Disney+ confirma cuándo se estrena “Avatar 3: Fire and Ash” en streaming

La espera para los seguidores de Avatar finalmente terminó. Después de varios meses de expectativa, rumores y especulaciones sobre su estreno en plataformas digitales, Disney confirmó oficialmente la fecha en la que la tercera entrega de la exitosa franquicia llegará al catálogo de streaming.

El anuncio era uno de los más esperados por los fanáticos de la saga creada por James Cameron, especialmente luego del enorme impacto que tuvo la película en las salas de cine alrededor del mundo.

¿Cuándo se estrenará ‘Avatar 3: Fire and Ash’ en Disney+?

Según confirmó la compañía, ‘Avatar 3: Fire and Ash’ (Avatar: Fuego y cenizas’, por su título en español), llegará a la plataforma de streaming a partir del próximo 24 de junio de 2026 de manera gratuita para los suscriptores.

Su lanzamiento en la aplicación se da tras su exitoso paso por las salas de cine, desde diciembre de 2025, alcanzando una millonaria recaudación de más de 1500 millones de dólares.

La película, que sigue la historia del mundo de Pandora, sorprendió a los espectadores al introducir un importante cambio en la trama, marcado por los conflictos internos entre los Na’vi y el protagonismo del clan Mangkwan.

Además de profundizar en nuevas tensiones dentro de este mundo ficticio, la producción también llamó la atención por diferenciarse de las dos entregas anteriores debido a su duración de un poco más de tres horas.

Desde su lanzamiento, miles de seguidores habían estado atentos a cualquier novedad relacionada con su llegada al streaming para poder disfrutar nuevamente de la historia desde la comodidad de su hogar.

Por eso, con esta confirmación, la compañía despejó dudas sobre cuándo estará disponible la producción en formato digital, noticia que rápidamente generó reacciones y entusiasmo entre los amantes de la ciencia ficción y el universo de Pandora.

El éxito de ‘Avatar: Fire And Ash’ en cines

Desde su estreno, la más reciente entrega de Avatar se convirtió en un fenómeno en las salas de cine, logrando liderar la taquilla internacional y consolidarse como uno de los mayores éxitos cinematográficos del año.

Según datos revelados por el portal especializado Box Office Mojo, la película superó los 1.4 billones de dólares en recaudo global en los países donde se lanzó, demostrando el enorme impacto y la expectativa que continúa generando la reconocida franquicia entre los espectadores de todo el mundo.

De esa millonaria cifra, alrededor de 404 millones de dólares corresponden a la taquilla obtenida en Estados Unidos y Canadá, mientras que el billón de dólares restante proviene de la recaudación alcanzada en el mercado internacional.