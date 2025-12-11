Muchacumbia es una fiesta que nació en Barcelona y se ha consolidado como un espacio para explorar la cumbia en toda su complejidad y fuerza. Esta celebración, de la que participan músicos, productores y DJs, empieza cuando Pablo Marín, artista gráfico paisa, e Ima Fellini, músico a cargo del proyecto Amantes del Futuro, decidieron celebrar su amor mutuo por este ritmo continental con una fiesta que honrase el legado de un género nacido en Colombia y reinterpretado de Bolivia a Japón, de Italia a Perú y de vuelta a nuestro país para nuevas fusiones.

Lejos de ser un simple evento para bailar, Muchacumbia propone una mirada profunda sobre la cumbia, entendida como un fenómeno musical en constante movimiento y evolución. Este espacio articula tradición e innovación en un diálogo reflexivo sin perder lo esencial del género. Por ello, Muchacumbia, que se celebrará el 12 de diciembre en el Boro Room de Bogotá, reúne a un público diverso y a artistas que buscan mostrar la riqueza y variedad de la cumbia, más allá de clichés folclóricos o comerciales. En cada edición, la música se cruza con géneros como el dub y la electrónica sin perder el vínculo con sus raíces, pero permitiendo explorar las distintas vertientes de este sonido. Así las cosas, en una edición puede sonar Los Hispanos después de la reina de la technocumbia peruana Rosy War. Es una celebración plural que honra el sentimiento villero argentino tanto como las cartas de amor a la sabana en clave de acordeón.

Lejos de ser un simple evento para bailar, MUCHACUMBIA propone una mirada profunda sobre la cumbia. | Foto: cortesía MUCHACUMBIA / A.P.I.

Immanuel Miralda, mejor conocido como Ima Felini, ha trazado un camino en el que converge la tradición con la experimentación. | Foto: Cortesía del artista

La fiesta reúne pasado y presente para desplegar una cartografía sonora que atraviesa tiempos y territorios. “Hay una gran conexión humana que traspasa fronteras, idiomas y culturas. Se siente un gran ambiente de libertad, pues cada persona se expresa con su propia manera de bailar y escuchar”, explica Marín, uno de los cerebros detrás de esta celebración. La música aquí se construye con atención y compromiso, ofreciendo un terreno fértil para la creación y la reflexión en torno a un género que rechaza cualquier encasillamiento, ya que invita a entender la cumbia como un ritmo en constante transformación.

Muchacumbia comprende la cumbia como un territorio en constante cambio que mantiene su identidad sin quedarse fija en el pasado. En sus celebraciones la música se desmonta y se reconstruye en una trama sonora compleja en la que cada elemento abre caminos nuevos. Esta manera de entender la cumbia permite que tradición y renovación convivan sin conflictos artificiales ni reduccionismos. Así, la cumbia se muestra como un mapa sonoro que cruza épocas, territorios y comunidades sin encerrarse en fórmulas establecidas. Por ello, no se queda en una celebración de un pasado dorado, sino que pone en diálogo lo contemporáneo con la historia que lo informa: “En Colombia la cumbia se ha vivido más desde la parte tradicional, la parte folclórica, decembrina e histórica desde mi percepción, pero con pocas manifestaciones nuevas”, explica Felini de Amantes del Futuro, un acto que es habitual en las celebraciones de Muchacumbia.

Las reuniones de Muchacumbia van más allá del espacio físico donde ocurren. Son puntos de encuentro, colaboración y escucha que conectan Medellín con Bogotá y otros lugares creando redes que cuestionan las jerarquías habituales de la industria musical, con presentaciones también en Barcelona o Ciudad de México. En estos espacios la música se siente con el cuerpo, la mirada y la memoria presentándose en formas variadas que invitan a la participación colectiva. Por ello, como señala Marín, por las distintas celebraciones han pasado actos en vivo tan dispares y complementarios como Amantes del Futuro, Frente Cumbiero, Kumbia Queers, Romperayo, Turbo Sonidero, Mextape, Dick El Demasiado, Orihuela MS, Chicotrópico, además de destacados selectores y coleccionistas como Mario Galeano, Don Alirio, Barba Roja, DJ Eterno, Sonidera MX, Sónico Fatal, entre otros. Así, la experiencia se enriquece con la diversidad de voces y presencias formando un tejido que desafía las narrativas dominantes y abre paso a nuevas maneras de entender y vivir la música popular.

Jerry Johns, parte de este imperdible MUCHACUMBIA. | Foto: cortesía MUCHACUMBIA / A.P.I.

Muchacumbia apuesta por la pluralidad y la heterogeneidad como motores fundamentales de su existencia y desarrollo. El valor del encuentro reside en la música y en el diálogo constante entre artistas y público, que transforma cada edición en una experiencia colectiva y singular. Estas interacciones amplifican la fuerza de la fiesta que crece en complejidad y significado sin perder la cercanía ni la intensidad que la definen. La fiesta funciona como un espacio de resistencia cultural en el que la tradición y transformación conviven enriqueciendo mutuamente su esencia.

Es un espacio que se erige como un organismo vivo que se nutre de la diversidad y amplía las posibilidades de creación y escucha sin buscar uniformidad ni relatos únicos. Por eso, cada fiesta se perfila como una oportunidad para descubrir un mundo nuevo. “Siempre procuramos mostrar la riqueza y contrastes que tiene la cumbia”, añade Marín. “En esta ocasión tenemos a Jerry Johns de Bucaramanga mostrando la cumbia urbana, a Sonido Confirmación de México representando el fenómeno sonidero, también Amantes del Futuro con la cumbia futurista, La Pinche Tefi con selección viniera, Ojitos con avangade cumbiero y El Más Allá con selección villera”.

Es una celebración, de la que participan músicos, productores y DJs. En la imagen, La Pinche Tefi. | Foto: cortesía MUCHACUMBIA / A.P.I.

Muchacumbia rechaza las visiones simplistas que durante años redujeron la cumbia a un folclore o un ritmo para bailar mostrando la complejidad de esta música que alberga historia, identidad y cambio social. Así, la fiesta se abre a la experimentación, al diálogo y a la creación conjunta donde pasado y presente se combinan para dar lugar a nuevas formas sonoras. En ese movimiento constante la fiesta se constituye en un espacio para repensar y expandir lo que puede ser la cumbia sin caer en reducciones ni en nostalgias paralizantes. Su apuesta por la diversidad sonora es también una forma de cuestionar las jerarquías culturales que han marginado ciertas expresiones populares. “Creo que hemos logrado con Muchacumbia mostrarles a las nuevas generaciones la gran diversificación de la cumbia, nuevas propuestas, otros colores de este ritmo. Es una invitación a mirar de nuevo, a rescatar y llevar hacia nuevos horizontes a este querido estilo musical”, concluye Felini.

Las reuniones de MUCHACUMBIA van más allá del espacio físico donde ocurren. Son puntos de encuentro, colaboración y escucha que conectan Medellín con Bogotá y otros lugares. | Foto: cortesía MUCHACUMBIA / A.P.I.

En definitiva, Muchacumbia es una afirmación cultural clave en el panorama actual. Más que un evento, es una práctica constante que mantiene la fuerza de la cumbia sin olvidar sus raíces. La fiesta convoca a una experiencia sonora y estética que exige atención, participación y reflexión y que genera espacios para imaginar futuros posibles desde una tradición que sigue viva y en movimiento. Muchacumbia celebra la cumbia y la sitúa en el centro de una escena musical que progresa sin perder la conexión con sus raíces.

En su constante diálogo con el presente Muchacumbia reafirma la capacidad de la música para reinventarse y trascender límites abriendo rutas que amplían las fronteras de la tradición y la contemporaneidad desde el afecto, el compromiso y la curiosidad artística. Por eso, cuando se le pregunta por el lugar del que nace la idea de homenajear al género, Marín es sintético: “Del corazón”.