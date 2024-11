1. REGALO DE NAVIDAD

Para esa Navidad, sus dos hijos, Jairo y Guillermo, recibieron un acordeón de ocho bajos. ¡Qué maravilla! ¿Qué era eso? Jairo nunca había visto nada igual y no tenía la más remota idea de cómo tocarlo, pero eso no fue impedimento para que en tan solo una semana lograra interpretar dos canciones, con una particularidad: en una época ajena al internet y a las redes sociales, los canales de conocimiento eran limitados y restringidos. Las personas tenían que aventurarse solitarias en el arte de aprender, la mayoría de las veces.

Bien lo dijo Hegel: «el arte es una forma particular bajo la cual el espíritu se manifiesta», pero hay que agregarle algo y es que también produce belleza, siendo el crisol de la expresión más pura y alta del ser humano. Jairo no sabía nada de eso, no destacaba en el colegio, de hecho, le iba regular tirando a mal, pero era un niño ejemplar y, sobre todo, un artista en potencia, con un prodigioso sentido del oído y una profunda empatía emocional. Transcurrió un lustro para que el viejo acordeón fuera destronado por uno de treinta y seis bajos. El abanico musical se expandió con la posibilidad de poder sacar más canciones.

A Jairo y Guillermo se les unieron otros jóvenes con oído musical. Uno tocaba la raspa, hecha de cañabrava con ranuras, otro agarraba las maracas, el que no tenía mucho oído, se le daba un triángulo de la banda de guerra de la Bolivariana, con tal de ponerlo a tocar alguna cosa y no dejarlo botado. Entre risas y chanzas, y liderados por Jairo, se fue conformando una banda entre los amigos de la cuadra.

2. CONCIERTO DE NIÑOS

Guillermo optó por la guitarra, Jairo por la bandola y Esperanza, la hermana menor, se aparejó con el tiple sin cordaje al que le tuvieron que hacer su debido mantenimiento y poner las cuerdas. Los hermanos tuvieron la mejor disposición de aprender, pero daba la casualidad de que don Jesús siempre llegaba cuando Jairo y Guillermo estaban en medio de un partido de futbol o en el instante más importante de sus juegos. Suponga que está viendo por la televisión la final de la copa, a punto de patear los penales y preciso en ese momento le llaman para que saque la basura, abra la puerta o mire lo que está haciendo el gato. Una nimiedad comparada con la apoteosis de un partido esperado todo el año. En este caso puedes pedir tiempo, pero nunca esconderte, contrario a los hermanos Jiménez que corrían como gacelas escapando de un depredador. No es que para ellos tuvieran menor importancia sus clases, para entenderlo se debe reflexionar en el valor y la relevancia que tienen los juegos para un niño. Cuando veían a don Jesús en la ventanilla del bus que pasaba por la carrera setenta, se oía el eco de la voz de Jairo decirle a Guillermo: «¡Volémonos!». Esperanza no tenía guayos, las mujeres no jugaban futbol, ella muy hacendosa, recibía la clase de tiple. Por pura casualidad, de esas cosas que un mortal jamás podrá explicar, en muchas ocasiones, Jairo y Guillermo aparecían cuando don Jesús se despedía, pero algo aprendieron en los momentos en que no se pudieron volar.