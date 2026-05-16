Los mejores y variados estrenos que llegan a Netflix del 16 al 22 de mayo

Netflix ya tiene lista una nueva oleada de estrenos para la segunda semana de mayo. Entre el 16 y el 22, la plataforma incorporará varias producciones con las que busca seguir atrayendo a suscriptores y mantenerse firme en la pelea por el liderazgo del entretenimiento digital.

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La idea de la compañía es renovar constantemente su catálogo con propuestas para todo tipo de público. En esta nueva tanda habrá series, películas y realities pensados tanto para quienes disfrutan quedarse horas frente a la pantalla haciendo maratones, como para los que prefieren contenidos más rápidos y livianos para desconectarse un momento.

La plataforma Netflix presenta nuevo contenido. Foto: Montaje SEMANA | Getty Images

Estrenos en Netflix del 16 al 22 de mayo

Ronda Rousey vs. Gina Carano (16 de mayo)

El combate entre Ronda Rousey y Gina Carano encabeza un evento triple estelar de Most Valuable Promotions MMA repleto de estrellas, junto con Nate Diaz contra Mike Perry y Francis Ngannou contra Phillips Lins.

Wanda Sykes: Legacy (19 de mayo)

Wanda Sykes regresa a su alma mater con una crítica descarada y divertidísima de todo, desde el estado del mundo hasta el choque cultural en torno a las toallas de mano.

Al descubierto en el Reino Unido: El Liverpool y el milagro de Estambul (19 de mayo)

En el descanso de la final de la Liga de Campeones de 2005, el Liverpool perdía 3-0. Lo que sucedió a continuación hizo historia en el fútbol, tal como lo recuerdan los jugadores en este documental.

Desi Bling (20 de mayo)

En esta serie de telerrealidad, las fiestas ostentosas y los secretos más jugosos rigen la vida de los expatriados indios ultrarricos, que no escatiman en gastos ni en dramas.

Kylie (20 de mayo)

Desde estrella de telenovelas hasta superestrella, la carrera de Kylie ha estado llena de giros, vueltas y cambios de rumbo, como ella misma revela con franqueza en este documental sin filtros.

Carísima (20 de mayo)

Caro Pardíaco, la carismática influencer y diva a tiempo completo, lo tiene todo, pero en plena crisis de la mediana edad a los 30 años, cae en la trampa del amor romántico.

James (21 de mayo)

En esta serie documental, James Rodríguez, el legendario número 10 de Colombia, comparte detalles de su trayectoria hasta la élite del fútbol y el escenario más importante de este deporte.

The Boroughs: Jubilación rebelde (21 de mayo)

En una comunidad de jubilados aparentemente perfecta, un grupo de héroes inesperados debe impedir que una amenaza de otro mundo les robe lo único que no tienen: tiempo.

Temporada de celo (22 de mayo)

De las mentes retorcidas detrás de Big Mouth llega esta serie de comedia animada para adultos sobre el amor, el sexo y las relaciones, ambientada en el mundo animal.

Futuro desierto (22 de mayo)

Para sobrellevar la pérdida de su esposa, un psicólogo crea androides humanoides para ayudar a las personas a superar el duelo, hasta que se produce un fallo y una nueva realidad.

Las damas primero (22 de mayo)

Un mujeriego arrogante pero carismático ve su vida de dinero, poder y aventuras pasajeras trastocada cuando despierta en un mundo paralelo dominado por mujeres.