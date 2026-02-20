Cultura

¿No va más? Directores de ‘Las guerreras K-Pop’ dieron inesperada noticia relacionada con la secuela

Estos son los factores por los que la producción ha estado detenida.

Laura Camila Másmela Bernal

Laura Camila Másmela Bernal

20 de febrero de 2026, 5:22 p. m.
Esta ha sido una de las películas animadas más exitosas de los últimos años.
Esta ha sido una de las películas animadas más exitosas de los últimos años. Foto: Las guerreras K-pop - Sony Pictures

El futuro de Las guerreras K-Pop, una de las producciones más exitosas de Netflix en el 2025, quedó en duda luego de que los directivos de Sony Pictures Animation dieran declaraciones desalentadoras sobre la esperada secuela de la película animada.

Aunque durante meses los fanáticos han estado pidiendo una segunda parte de la cinta y se decía que la producción estaba avanzando sin contratiempos, ahora el proyecto se encuentra detenido y sin una fecha clara para su continuación.

Kristine Belson y Damien de Froberville, ejecutivos del estudio responsable de la realización de la película, confirmaron en una entrevista que los directores Maggie Kang y Chris Appelhans no han podido concentrarse en el desarrollo de la segunda parte, pues el fenómeno global que generó la primera entrega los ha mantenido ocupados en eventos de premiación y compromisos promocionales de la cinta.

Las Guerreras K-pop
Las Guerreras K-pop Foto: Redes sociales

Pese a que, inicialmente se había planteado que la secuela llegara alrededor de 2029, los creadores de la película y el universo de personajes que se robaron el corazón de los más pequeños reconocen que para tener buenos resultados deben enfocarse cuidadosamente en los detalles y el universo narrativo.

Según explicaron, la primera película no solo rompió récords de audiencia, sino que consolidó un universo que mezcla música, fantasía y acción con un trasfondo emocional que conectó con distintas generaciones.

Película coreana “Las guerreras K-pop” rompe récords y recibe reconocimiento de Time como Revelación del año 2025

Es por esto que los responsables insisten en que la prioridad es mantener la calidad antes que apresurar el proceso y esperan que la secuela tenga un impacto mayor que lo alcanzado por la primera entrega.

¿Dónde puede verse actualmente Las guerreras K-Pop?

La producción se estrenó el 20 de junio de 2025 y desde entonces permanece dentro del catálogo de Netflix como uno de sus títulos originales más destacados en animación. Al tratarse de una coproducción con Sony Pictures, la plataforma mantiene los derechos exclusivos, por lo que no se espera su llegada a otros servicios de streaming.

YouTube video nmt594aKD9U thumbnail

La película se ha mantenido disponible sin restricciones en cuanto los territorios y puede reproducirse en televisores inteligentes, dispositivos móviles, tablets y computadores. Además, la plataforma ofrece además doblaje y subtítulos en varios idiomas, incluido español latino y castellano, así como opciones de audio optimizadas que mejoran la experiencia del usuario.

Hasta ahora no existe información sobre una eventual salida del catálogo durante lo que resta del año, lo que garantiza que los suscriptores puedan seguir accediendo a la historia mientras se define el futuro de la secuela.

