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Val Kilmer, actor que murió en 2025, reaparecerá en importante película gracias a la inteligencia artificial

La noticia emocionó a millones de personas que siguieron su carrera artística a lo largo de los años.

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Laura Camila Másmela Bernal

Laura Camila Másmela Bernal

18 de marzo de 2026, 8:11 p. m.
Val Kilmer murió el 1 de abril de 2025
Val Kilmer murió el 1 de abril de 2025 Foto: WireImage

El actor estadounidense Val Kilmer, fallecido en 2025, volverá a aparecer en una película gracias al uso de inteligencia artificial, informó este miércoles la revista Variety.

La imagen de Kilmer fue recreada digitalmente para dar vida a un sacerdote católico en la cinta As Deep as the Grave, informó su director, Coerte Voorhees, en declaraciones a esta publicación especializada.

“Él era el actor que yo quería para ese papel (...) Fue diseñado en gran medida en torno a él”, dijo Voorhees.

Val Kilmer
El actor tendrá un importante papel en la película 'As Deep as the Grave'. Foto: Getty Images via AFP

Sostuvo que Kilmer, quien murió a los 65 años tras batallar contra un cáncer de garganta, había aceptado participar en el proyecto, pero no pudo rodar ninguna escena debido a su estado de salud.

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De acuerdo con First Line Films, productora de la cinta, As Deep as the Grave narra la verdadera historia de Ann Morris, la arqueóloga codescubridora de la primera civilización de América del Norte: los Anasazi.

La película es descrita como “una épica histórica filmada en locaciones de Nuevo México y Arizona”.

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Voorhees dijo a Variety que el personaje del padre Fintan, interpretado mediante la versión generada por IA de Kilmer, “se inspiró en (la) herencia indígena estadounidense” del actor “y en su profundo vínculo y amor por el suroeste del país”.

El realizador agregó que contó con el aval de la familia de Kilmer, que les proporcionó imágenes de varias etapas de la vida del actor, conocido por tener un vasto archivo de video. El audio también se basa en el tono del actor.

Val Kilmer
“Él era el actor que yo quería para ese papel", dijo el director. Foto: Getty Images via AFP

En su último papel, Kilmer colaboró con una compañía que utilizó IA para reconstruir su voz, afectada por tratamiento contra el cáncer, en la escena que compartió con Tom Cruise en Top Gun: Maverick (2022), secuela del filme de 1986 donde interpretó al arrogante Iceman.

As Deep as the Grave, originalmente titulada Canyon of the Dead, está protagonizada por Abigail Breslin y Tom Felton.

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Val Kilmer, homenajeado el domingo en el segmento in memoriam de los Óscar, fue uno de los actores más reconocidos de la década de 1990, con roles destacados en The Doors, donde encarnó a Jim Morrison, y en Batman Forever.

El uso de IA ha generado un intenso debate en la industria audiovisual y fue un punto neurálgico en las recientes negociaciones entre sindicatos y estudios, ante la preocupación de creativos y artistas por ser eventualmente reemplazados mediante esta tecnología.

*Con información de AFP.