‘K-Pop Demon Hunters’: ¿Quiénes son y por qué las niñas quieren disfrazarse de ellas este Halloween?

Este Halloween, las calles, colegios y redes sociales se llenarán de trenzas moradas, chaquetas brillantes y pelucas rosadas. Las protagonistas del día no son brujas ni princesas: se llaman Rumi, Zoey y May, las heroínas de la película K.Pop Demon Hunters, el éxito animado más grande en la historia de Netflix.

Desde temprano, tiendas y plataformas de venta muestran un aumento inusual en la búsqueda de disfraces inspirados en las tres integrantes del grupo ficticio HUNTR/X, las cazadoras de demonios que conquistaron a millones de niñas con su música y estética K-pop. La película supera los 400 millones de reproducciones desde su estreno global a finales de junio, un récord sin precedentes para una película de animación.

La mezcla entre K-pop y fantasía que conquistó a los niños

K-Pop Demon Hunters —titulada en español Las Guerreras K-Pop— cuenta la historia de tres cantantes que, mientras dominan los escenarios, ocultan su identidad como cazadoras de demonios. A través de la energía de su música y la conexión con sus fans, mantienen a raya las fuerzas del mal.

La cinta fue dirigida por Maggie Kang y Chris Appelhans, producida por Sony Pictures Animation y distribuida por Netflix. Kang, de origen surcoreano, aseguró en entrevista con la AFP que, aunque el proyecto se desarrolló en Estados Unidos, “todo lo que hay en él ha pasado por manos coreanas”. La cineasta explicó que en cada etapa participaron artistas y técnicos con raíces en Corea del Sur, lo que permitió conservar la autenticidad cultural.

El resultado combina acción, animación colorida y referencias a la moda, la gastronomía y el folclore coreano, con una banda sonora que se volvió un fenómeno por sí sola.

Dentro del tema principal está ‘Golden’, interpretado por EJAE, Re Ami y Audrey Nuna, alcanzó el número 1 en Billboard, mientras que otras cuatro canciones del álbum figuran en el Top 10. Es la primera vez que un grupo musical ficticio logra ese reconocimiento.

En agosto, las tres artistas fueron invitadas al programa The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, donde recibieron un disco de platino por las ventas de la banda sonora.

Los disfraces más pedidos este 31 de octubre

Rumi, la líder del grupo, es el personaje más buscado para este Halloween. Su trenza larga de color morado y su atuendo brillante la convirtieron en un referente instantáneo. May, la china de cabello rosado y carácter fuerte, y Zoey, la rapera del grupo, también figuran entre los trajes más vendidos en tiendas físicas y en línea.