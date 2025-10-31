Suscribirse

Salud

Disfrute un Halloween sin riesgos para los más pequeños: que los virus no arruinen la fiesta

La diversión de los disfraces y los dulces puede convertirse en un riesgo si no se cuidan los pequeños. Expertos explican cómo prevenir infecciones respiratorias en menores de cinco años.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Salud
31 de octubre de 2025, 7:42 p. m.
Halloween es un mes en el que el terror es parte fundamental de la celebración.
Halloween con niños 2025 | Foto: Getty Images

En medio de los disfraces, dulces y celebraciones de Halloween, los expertos en salud advierten sobre un enemigo silencioso: las infecciones respiratorias.

Durante esta época, el aumento de virus como la influenza y el sincitial respiratorio puede poner en riesgo a los niños, especialmente a los menores de cinco años.

Médicos y el Instituto Nacional de Salud recuerdan que la prevención y la vacunación son las mejores formas de mantener la diversión sin sustos para la salud.

Contexto: El peligro que no ve: por qué los oftalmólogos alertan sobre los lentes de contacto de colores para Halloween

Un Halloween lejos de las enfermedades respiratorias

Con disfraces y dulces, los niños celebran Halloween, pero los padres deben protegerlos de las infecciones respiratorias. Halloween es una de las fechas más esperadas por los niños, un momento para disfrazarse, pedir dulces y compartir con amigos.

Sin embargo, expertos en salud advierten que la diversión también puede ir acompañada de riesgos respiratorios, especialmente en los menores de cinco años.

Según el Instituto Nacional de Salud, la Infección Respiratoria Aguda (IRA) se mantiene entre las principales causas de muerte en la población general y ocupa los primeros lugares en niños pequeños. Aunque la mayoría de los casos, como el resfriado común, son leves, algunas infecciones pueden derivar en complicaciones graves, como neumonías.

En el caso de niños, los médicos recurren a una radiografía de tórax y una espirometría, para encontrar la causa de la tos crónica.
Prevenga las complicaciones respiratorias después de la celebración de Halloween | Foto: Getty Images/Tetra images RF

El doctor Juan Pablo Rojas Hernández, médico infectólogo, pediatra y magíster en epidemiología, señala las enfermedades respiratorias más frecuentes en niños en Colombia:

  • Virus Respiratorio Sincitial (VRS): causa principal de bronquiolitis y neumonía en lactantes, con síntomas como tos, fiebre, moqueo, respiración rápida y dificultad para alimentarse.
  • Influenza: provoca fiebre alta, dolor de garganta y muscular, tos y decaimiento, pudiendo complicarse en neumonía.
  • Rinovirus y otros virus: originan resfriados, bronquiolitis y, en algunos casos, crisis asmáticas.
x
Que la diversión de Halloween no se vea opacada por las enfermedades respiratorias en los más pequeños | Foto: Tribune News Service via Getty I

El especialista enfatiza que los padres deben estar atentos a signos de alarma, como lo son la respiración rápida o dificultosa, el hundimiento de costillas al respirar, los ruidos en el pecho, la fiebre persistente, el rechazo de alimentos o líquidos, somnolencia excesiva, labios o piel azulados, y convulsiones.

Ante cualquiera de estos síntomas, se debe acudir de inmediato a un médico. Así, con medidas simples como la prevención, la vacunación y la atención a los síntomas de alarma, los niños pueden disfrutar de un Halloween lleno de diversión, sin que las infecciones respiratorias empañen la fiesta.

Contexto: Virus sincitial respiratorio, el enemigo número uno de los niños, expertos hablan al respecto

Consejos prácticos para un Halloween seguro

Para que los sustos se limiten a los disfraces y los dulces, los padres pueden seguir estas recomendaciones:

  • Revisar los materiales de los disfraces: optar por textiles hipoalergénicos y evitar sustancias que puedan irritar la piel.
  • Evitar el látex: revisar máscaras, guantes y accesorios si el niño es alérgico.
  • Cuidado de la piel: hidratar antes de aplicar maquillaje o pintura facial y utilizar productos dermatológicamente testados.

Con estas medidas, la diversión puede mantenerse segura y saludable para los más pequeños, asegurando que el único susto sea el del disfraz.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Reviven emotivo video de Luis Andrés Colmenares tras 15 años de su muerte: “No necesitaba nada”

2. Disfraz de agente del ICE provoca revuelo en Halloween

3. Suspenden todos los vuelos del aeropuerto JFK en Nueva York por emergencia aérea: esto debe saber

4. Duro cuestionamiento de Gustavo Petro por cumbre entre Álvaro Uribe y César Gaviria. Este es el mensaje

5. La FDA retira del mercado un importante medicamento para regular la presión arterial por riesgo de cáncer

LEER MENOS

Noticias relacionadas

halloweenEnfermedades respiratoriasPrevención

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.