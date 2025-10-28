El peligro que no ve: por qué los oftalmólogos alertan sobre los lentes de contacto de colores para Halloween

Cada año, miles de personas complementan su disfraz de Halloween con lentes de contacto de colores que transforman la mirada en algo fuera de lo común.

Sin embargo, lo que parece un simple accesorio de Halloween, puede convertirse en una verdadera pesadilla médica, pues cada año aumentan los casos por infecciones oculares y lesiones causadas por lentes decorativos comprados sin certificación sanitaria.

La advertencia de los expertos

El 31 de octubre se acerca y con él, la tradición de maquillajes, efectos especiales y los populares lentes de contacto de colores que transforman la mirada.

Lo que para muchos es solo un complemento divertido, para otros puede convertirse en una amenaza seria para su salud.

Especialistas en oftalmología advierten que no vale la pena arriesgar la visión por un disfraz, como se registra en El Confidencial.

Muchos de estos lentes se adquieren sin receta médica y provienen de tiendas o plataformas digitales sin controles sanitarios rigurosos. Los materiales económicos, los tintes químicos y la falta de estándares de fabricación suman peligros.

Según la American Academy of Ophthalmology, los colorantes aplicados de forma irregular pueden alterar la superficie de la lente, generando erosiones en la córnea o facilitando infecciones difíciles de tratar

Por otra parte, los lentes mal adaptados al ojo pueden dejar marcas, inducir cicatrices permanentes o incluso provocar pérdida parcial de la visión.

En casos extremos, algunos compuestos tóxicos presentes en lentes mal hechas estarían asociados con riesgo de cataratas o glaucoma secundario.

Detrás de un disfraz perfecto puede esconderse un riesgo invisible para su vista. | Foto: Getty Images

El negocio detrás del disfraz

La estacionalidad de Halloween impulsa el auge de estos lentes decorativos de bajo costo.

La demanda dispara la oferta. Es común que vendedores poco rigurosos aprovechen para comercializar productos sin certificaciones ni garantías, de acuerdo a lo que se indica en El Confidencial.

Frente a esta realidad, los profesionales del sector insisten en que lo prioritario es adquirir lentes a través de ópticas de confianza, que exijan prescripción médica, realicen pruebas de adaptación y aseguren estándares de calidad.

Reglas de seguridad a la hora de comprar lentes de contacto para Halloween

Los lentes de contacto de colores pueden ser un efecto visual potente para un disfraz, pero no valen el riesgo a perder visión o someterse a tratamientos invasivos.

Este año, si piensa en usar este accesorio, consulte con un profesional en óptica u oftalmología antes de usarlas.

Asegúrese de que el lente tiene certificación sanitaria.

A demás, respete al pie de la letra las instrucciones de limpieza y uso.

Si hay molestias, retírelos de inmediato y no invente remedios caseros.