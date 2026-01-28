Estas son las gotas para los ojos que se están vendiendo en Colombia y podrían causar infecciones graves y pérdida de la visión

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) emitió una alerta sanitaria por la comercialización en Colombia de unas gotas oftálmicas identificadas como REBRIGHT, las cuales representarían un riesgo para la salud visual al no contar con registro sanitario ni autorización para su venta en el país.

De acuerdo con la autoridad sanitaria, el producto se estaría ofreciendo principalmente a través de redes sociales y plataformas digitales como tratamiento para diversas afecciones oculares, pese a no haber sido evaluado en términos de calidad, seguridad y eficacia. Esta situación expone a los usuarios a posibles infecciones severas y complicaciones que podrían derivar en la pérdida parcial o total de la visión.

Hace un mes la FDA pidió el retiro de gotas fabricadas en India. Foto: Getty Images / Westend61

El Invima advirtió que la ausencia de controles sobre su fabricación, composición y condiciones de almacenamiento incrementa el riesgo de contaminación y eventos adversos graves. “El uso de este tipo de productos puede agravar enfermedades oculares preexistentes y generar infecciones que comprometan de manera permanente la visión”, señaló la entidad.

Ante la alerta, el organismo recomendó a la ciudadanía no adquirir ni utilizar las gotas REBRIGHT y consultar de inmediato a un profesional de la salud en caso de haberlas usado y presentar síntomas como enrojecimiento, dolor ocular, secreciones, inflamación o disminución de la agudeza visual.

Asimismo, el Invima hizo un llamado a farmacias, droguerías y establecimientos de salud para que retiren este producto de sus inventarios y eviten su comercialización. También reiteró la importancia de verificar que los medicamentos oftálmicos cuenten con registro sanitario vigente antes de su uso.

La entidad indicó que continuará adelantando acciones de inspección, vigilancia y control para prevenir riesgos a la salud pública y evitar la circulación de productos que no cumplan con los estándares exigidos por la normativa sanitaria colombiana.