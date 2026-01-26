Esta es la lista de lotes afectados por leche de fórmula para niños, tras alerta del Invima

Hace algunas horas, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos elevó una nueva alerta sanitaria tras evidenciar anomalías en un producto que es altamente consumido por menores de edad y adquirido por miles de familias.

El documento del organismo vigilante indicó que algunos lotes de las fórmulas infantiles denominadas: Alula Gold Premium y Alula Gold Comfort Premium, incluyen en su composición un ingrediente contaminado.

Se trata del ingrediente omega-6, ácido araquidónico, ARA, que, según detectaron, está contaminado con la toxina cereulida, situación que fue notificada por la Red Internacional de Autoridades de Inocuidad de los Alimentos (INFOSAN) y del Sistema de Alertas Rápidas para Alimentos y Piensos de la Unión Europea – RASFF.

Además de ello, se indicó que el establecimiento importador del producto Sanulac Nutrición Colombia S.A.S, dio inicio al retiro voluntario de los lotes de las fórmulas infantiles en cuestión.

el Invima comunica que los lotes de las fórmulas infantiles relacionados en la presente alerta no deben ser consumidos o adquiridos por la población, en razón a las situaciones sanitarias expuestas.

Indicó que a los consumidores que hayan adquirido estos lotes de fórmulas infantiles, deben suspender su consumo y notificarlo a las autoridades competentes.

Si desea conocer los lotes afectados por la toxina, puede consultarlos en la siguiente tabla

Ítem Nombre de las fórmulas infantiles Lote Fecha de vencimiento 1 ALULA GOLD 1 PREM BEL900GX6 LA 800003307 17/02/2027 2 ALULA GOLD 1 PREM BEL900GX6 LA 800003378 07/03/2027 3 ALULA GOLD 2 PREM BEL900GX6 LA 800003275 30/01/2027 4 ALULA GOLD 3 PREM BEL900GX6 LA 800003345 03/03/2027 5 ALULA GOLD 3 PREM BEL900GX6 LA 800003194 02/12/2026 6 ALULA GOLD 3 PREM BEL900GX6 LA 800003271 30/01/2027 7 ALULA GOLD 3 PREM BEL900GX6 LA 800003347 03/03/2027 8 ALULA GOLD 3 PREM BEL900GX6 LA 800003606 08/10/2027 9 ALULA GOLD 1 PREM BEL400GX12 L 800003285 06/02/2027 10 ALULA GOLD 2 PREM BEL400GX12 L 800003268 28/01/2027 11 ALULA GOLD 2 PREM BEL400GX12 L 800003286 06/02/2027 12 ALULA GOLD 3 PREM BEL400GX12 L 800003351 12/03/2027 13 ALULA GOLD 3 PREM BEL400GX12 L 800003287 07/02/2027 14 ALULA GOLD 3 PREM BEL400GX12 L 800003452 12/02/2027 15 ALULA GOLD 1 PREM BFZ100GX12 800003288 06/02/202

El Invima también precisó que los lotes de las fórmulas infantiles relacionados en esta alerta no deben ser distribuidos ni comercializados en Colombia. En caso de evidenciarse los lotes de las fórmulas infantiles en el mercado, será sujeto de la aplicación de medidas sanitarias de seguridad.

Además, instó a las secretarías de Salud departamentales, distritales y municipales a realizar la búsqueda activa de los lotes de las fórmulas infantiles relacionados en la alerta, además de realizar las acciones de inspección, vigilancia y control en los establecimientos de su competencia en los que potencialmente puedan distribuir y comercializar los lotes de las fórmulas infantiles relacionadas en esta alerta, y tomar las medidas sanitarias a que haya lugar.