Esta es la lista de lotes afectados por leche de fórmula para niños, tras alerta del Invima

La entidad invitó a abstenerse de consumir los lotes descritos del producto.

Esteban Felipe Feria Quintero

26 de enero de 2026, 3:40 p. m.
Estas fueron las recomendaciones de la entidad. Foto: Getty Images/ RyanJLane

Hace algunas horas, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos elevó una nueva alerta sanitaria tras evidenciar anomalías en un producto que es altamente consumido por menores de edad y adquirido por miles de familias.

El documento del organismo vigilante indicó que algunos lotes de las fórmulas infantiles denominadas: Alula Gold Premium y Alula Gold Comfort Premium, incluyen en su composición un ingrediente contaminado.

Esto es lo que dijo el Invima. Foto: alejandro acosta

Se trata del ingrediente omega-6, ácido araquidónico, ARA, que, según detectaron, está contaminado con la toxina cereulida, situación que fue notificada por la Red Internacional de Autoridades de Inocuidad de los Alimentos (INFOSAN) y del Sistema de Alertas Rápidas para Alimentos y Piensos de la Unión Europea – RASFF.

Además de ello, se indicó que el establecimiento importador del producto Sanulac Nutrición Colombia S.A.S, dio inicio al retiro voluntario de los lotes de las fórmulas infantiles en cuestión.

el Invima comunica que los lotes de las fórmulas infantiles relacionados en la presente alerta no deben ser consumidos o adquiridos por la población, en razón a las situaciones sanitarias expuestas.

Las estanterías de Estados Unidos patentizan la escasez de la leche de fórmula. Esto ha llevado al Gobierno Biden a facilitar las importaciones del producto. En Colombia, las marcas más grandes, Nan, Similac y Enfamil, aseguran contar con abastecimiento suficiente.
Son varios los lotes afectados. Foto: istock

Indicó que a los consumidores que hayan adquirido estos lotes de fórmulas infantiles, deben suspender su consumo y notificarlo a las autoridades competentes.

Si desea conocer los lotes afectados por la toxina, puede consultarlos en la siguiente tabla

ÍtemNombre de las fórmulas infantilesLoteFecha de vencimiento
1ALULA GOLD 1 PREM BEL900GX6 LA80000330717/02/2027
2ALULA GOLD 1 PREM BEL900GX6 LA80000337807/03/2027
3ALULA GOLD 2 PREM BEL900GX6 LA80000327530/01/2027
4ALULA GOLD 3 PREM BEL900GX6 LA80000334503/03/2027
5ALULA GOLD 3 PREM BEL900GX6 LA80000319402/12/2026
6ALULA GOLD 3 PREM BEL900GX6 LA80000327130/01/2027
7ALULA GOLD 3 PREM BEL900GX6 LA80000334703/03/2027
8ALULA GOLD 3 PREM BEL900GX6 LA80000360608/10/2027
9ALULA GOLD 1 PREM BEL400GX12 L80000328506/02/2027
10ALULA GOLD 2 PREM BEL400GX12 L80000326828/01/2027
11ALULA GOLD 2 PREM BEL400GX12 L80000328606/02/2027
12ALULA GOLD 3 PREM BEL400GX12 L80000335112/03/2027
13ALULA GOLD 3 PREM BEL400GX12 L80000328707/02/2027
14ALULA GOLD 3 PREM BEL400GX12 L80000345212/02/2027
15ALULA GOLD 1 PREM BFZ100GX1280000328806/02/202

El Invima también precisó que los lotes de las fórmulas infantiles relacionados en esta alerta no deben ser distribuidos ni comercializados en Colombia. En caso de evidenciarse los lotes de las fórmulas infantiles en el mercado, será sujeto de la aplicación de medidas sanitarias de seguridad.

El Invima ha entregado una serie de sugerencias para la utilización de productos cosméticos en bebés.
El Invima alertó por varias fórmulas para niños infectadas. Foto: 123 RF | Invima

Además, instó a las secretarías de Salud departamentales, distritales y municipales a realizar la búsqueda activa de los lotes de las fórmulas infantiles relacionados en la alerta, además de realizar las acciones de inspección, vigilancia y control en los establecimientos de su competencia en los que potencialmente puedan distribuir y comercializar los lotes de las fórmulas infantiles relacionadas en esta alerta, y tomar las medidas sanitarias a que haya lugar.

Esta es la lista de lotes afectados por leche de fórmula para niños, tras alerta del Invima

Noticias Destacadas