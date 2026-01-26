Dólar en casas de cambio: así se mueve la divisa este 26 de enero

El dólar ha presentado durante las últimas semanas una reducción considerable en su precio en el mercado spot de la Bolsa de Valores de Colombia, que es el mercado oficial en el que se transa esta moneda en el país. De hecho, ha llegado a mínimos de $ 3.590, un valor que no se veía desde el año 2021.

Tras estos movimientos, muchas personas han visto un mayor atractivo en la compra de esta moneda, para poder aprovechar una rentabilidad eventual ante una subida del precio de la moneda. Es por ello que viajeros, inversionistas y ahorradores le han puesto especial atención al precio en las casas de cambio.

Estos establecimientos permiten que las personas puedan comprar y vender divisas de una manera cómoda y rápida, evitando papeleo o numerosos trámites.

Este es el precio en los establecimientos de cambio. Foto: Banco Unión

Empresas que no suban el salario mínimo podrán ser denunciadas ante el Ministerio de Trabajo: este es el QR para el proceso

Precio del dólar hoy 26 de enero: así se mueve la divisa americana

Este es el análisis del mercado cambiario para este lunes 26 de enero. Actualmente, las casas de cambio registran un precio promedio de compra de $ 3.600.69 y de venta de $ 3.742.07.

Estos valores se calculan diariamente mediante un muestreo estadístico en las principales ciudades del país.

Si desea analizar el valor de la moneda en las principales ciudades del país, tenga en cuenta la siguiente tabla:

Ciudad Precio de compra Precio de venta Spread Bogotá 3,631 3,757 126 Cali 3,625 3,795 170 Cartagena 3,600 3,850 250 Cúcuta 3,630 3,700 70 Medellín 3,554 3,707 153 Pereira 3,650 3,760 110

De otro lado, si usted lo que desea es analizar los valores y el comportamiento de la divisa durante los últimos días, tenga en cuenta el siguiente histórico:

Fecha Precio de compra Precio de venta TRM Domingo 25 de enero de 2026 3600.69 3742.07 3637.88 Sábado 24 de enero de 2026 3602.41 3743.79 3637.88 Viernes 23 de enero de 2026 3603.79 3743.79 3630.33 Jueves 22 de enero de 2026 3602.41 3753.79 3669.15 Miércoles 21 de enero de 2026 3627.93 3764.83 3682.97 Martes 20 de enero de 2026 3642.41 3776.55 3700.05

Ingreso Mínimo Garantizado en Bogotá: inició el primer ciclo de pagos de 2026 y así podrá reclamarlo

Finalmente, si lo que desea es analizar el precio de la divisa por establecimiento comercial, tenga en cuenta los siguientes valores que se están registrando en algunas de las casas de cambio que funcionan en el país: