Divisas

Dólar en casas de cambio: así se mueve la divisa este 26 de enero

La moneda americana registra una fluctuación importante.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
26 de enero de 2026, 11:09 a. m.
La moneda estadounidense se mueve volátilmente en el mercado actual
La moneda estadounidense se mueve volátilmente en el mercado actual Foto: El País

El dólar ha presentado durante las últimas semanas una reducción considerable en su precio en el mercado spot de la Bolsa de Valores de Colombia, que es el mercado oficial en el que se transa esta moneda en el país. De hecho, ha llegado a mínimos de $ 3.590, un valor que no se veía desde el año 2021.

Tras estos movimientos, muchas personas han visto un mayor atractivo en la compra de esta moneda, para poder aprovechar una rentabilidad eventual ante una subida del precio de la moneda. Es por ello que viajeros, inversionistas y ahorradores le han puesto especial atención al precio en las casas de cambio.

Estos establecimientos permiten que las personas puedan comprar y vender divisas de una manera cómoda y rápida, evitando papeleo o numerosos trámites.

Política migratoria en Estados Unidos, impacta llegada de remesas a Colombia (Colprensa-Banco Unión).
Este es el precio en los establecimientos de cambio. Foto: Banco Unión
Empresas que no suban el salario mínimo podrán ser denunciadas ante el Ministerio de Trabajo: este es el QR para el proceso

Precio del dólar hoy 26 de enero: así se mueve la divisa americana

Este es el análisis del mercado cambiario para este lunes 26 de enero. Actualmente, las casas de cambio registran un precio promedio de compra de $ 3.600.69 y de venta de $ 3.742.07.

Macroeconomía

Dólar inició la semana a la baja: precio oficial de este 26 de enero

Macroeconomía

Ahorro pensional de afiliados a AFP: este es el talón de Aquiles en el decreto que limita inversión de fondos privados

Dinero

El país después del 7 de agosto, ¿se salva, se hunde?. Esto dijo el gerente de la famosa consultora Control Risks

Política

Presidente Petro dice que las medicinas con componentes importados deben bajar tras la revaluación del peso: “Son todas”

Macroeconomía

Gobierno nacional señaló que el decreto que eliminó la prima a los congresistas del país no afectará a otros servidores públicos

Macroeconomía

Gobierno de Colombia definió los productos cobijados por las medidas arancelarias frente a Ecuador

Macroeconomía

Fenalco pidió tumbar la emergencia económica del Gobierno de Gustavo Petro

Macroeconomía

Dólar sigue a la baja en Colombia: este es el precio para el 23 de enero

Macroeconomía

Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve la moneda este 23 de enero

Macroeconomía

Dólar en casas de cambio: precio para este 22 de enero

Estos valores se calculan diariamente mediante un muestreo estadístico en las principales ciudades del país.

Si desea analizar el valor de la moneda en las principales ciudades del país, tenga en cuenta la siguiente tabla:

CiudadPrecio de compraPrecio de ventaSpread
Bogotá3,6313,757126
Cali3,6253,795170
Cartagena3,6003,850250
Cúcuta3,6303,70070
Medellín3,5543,707153
Pereira3,6503,760110

De otro lado, si usted lo que desea es analizar los valores y el comportamiento de la divisa durante los últimos días, tenga en cuenta el siguiente histórico:

FechaPrecio de compraPrecio de ventaTRM
Domingo 25 de enero de 20263600.693742.073637.88
Sábado 24 de enero de 20263602.413743.793637.88
Viernes 23 de enero de 20263603.793743.793630.33
Jueves 22 de enero de 20263602.413753.793669.15
Miércoles 21 de enero de 20263627.933764.833682.97
Martes 20 de enero de 20263642.413776.553700.05
Ingreso Mínimo Garantizado en Bogotá: inició el primer ciclo de pagos de 2026 y así podrá reclamarlo

Finalmente, si lo que desea es analizar el precio de la divisa por establecimiento comercial, tenga en cuenta los siguientes valores que se están registrando en algunas de las casas de cambio que funcionan en el país:

Casa de cambioPrecio de compraPrecio de ventaSpread
Alliance Trade3,5503,760210
Amerikan Cash3,6503,73080
Cambios AG3,6003,760160
Cambios Kapital3,6503,73080
Cambios Monkey3,7003,840140
Cambios Vancouver3,6503,750100
El Condor Cambios3,6003,740140

Más de Macroeconomía

Se cree que esta semana y la entrantela tasa de cambio tendría sus valores más altos de 2024 por la incertidumbre electoral en Estados Unidos.

Dólar inició la semana a la baja: precio oficial de este 26 de enero

La moneda estadounidense comenzó la primera semana de octubre en descenso.

Dólar en casas de cambio: así se mueve la divisa este 26 de enero

Oliver Wack, gerente regional andino de Control Risks

El país después del 7 de agosto, ¿se salva, se hunde?. Esto dijo el gerente de la famosa consultora Control Risks

Pensiones

Ahorro pensional de afiliados a AFP: este es el talón de Aquiles en el decreto que limita inversión de fondos privados

Presidente Gustavo Petro, medicamentos

Presidente Petro dice que las medicinas con componentes importados deben bajar tras la revaluación del peso: “Son todas”

Desde junio, los congresistas tendrán menor salario en Colombia.

Gobierno nacional señaló que el decreto que eliminó la prima a los congresistas del país no afectará a otros servidores públicos

El Gobierno Nacional buscará dar respuesta a la decisión anunciada por Ecuador de imponer un arancel del 30 % a los productos colombianos.

Gobierno de Colombia definió los productos cobijados por las medidas arancelarias frente a Ecuador

Gobierno Nacional declaró el Estado de Emergencia Económica el 22 de diciembre de 2025

Fenalco pidió tumbar la emergencia económica del Gobierno de Gustavo Petro

La energía eléctrica es crucial para el desarrollo social y la calidad de vida, mejorando la seguridad, la educación y la salud, y facilitando la comunicación y la digitalización integral de la sociedad.

Se hizo realidad. En la resolución que suspende venta de energía a Ecuador se consideran riesgos para abastecer al país

Billetes euros.

Precio del euro a la baja en la tarde del 23 de enero en Colombia: así se cotiza la divisa

Noticias Destacadas