El meteorito del tamaño de un elefante que provocó un fuerte estruendo: NASA descubrió algo inesperado

Cuando el doble estruendo retumbó en Nueva Inglaterra el fin de semana, sacudiendo casas y haciendo huir a las mascotas, las preguntas comenzaron a inundar las redes sociales: “¿Alguien más escuchó ese estruendo?”, “¿Alguien lo sintió?”.

La NASA informó durante el fin de semana que la causa del alboroto había sido un meteorito, pero solo hasta el lunes reveló detalles.

Veterano de la Nasa lanzó inquietante declaración sobre la existencia de los extraterrestres: “Tienen que estar ahí”

Un meteorito del tamaño de un elefante

La bola de fuego pesaba tanto como un elefante, medía 1,52 metros de diámetro y viajaba a 67.592 kilómetros por hora cuando entró en la atmósfera terrestre. Se desintegró a varios kilómetros de altura sobre Nueva Inglaterra el sábado, y la energía liberada equivalió a unas 230 toneladas de TNT, según estimó la agencia, lo que explica los estallidos.

La NASA divulgó los impactantes datos en una publicación en redes sociales este lunes (01.06.2026), junto con otras estadísticas.

UPDATE: @NASA can confirm a fireball over New England at 2:06 p.m. EDT on Saturday, May 30, 2026. The meteor was about 5 feet (1.6 meters) in diameter with a mass of 5.6 metric tons and entered Earth’s atmosphere at roughly 42,000 mph.



The meteor traveled through the atmosphere… https://t.co/GLeF68Q7NG — NASA Space Alerts (@NASASpaceAlerts) June 1, 2026

Trayectoria: del noroeste a la bahía de Cape Cod

El meteorito estaba compuesto de material natural –no era un satélite ni restos espaciales– y recorrió unos 41,8 kilómetros a través de la atmósfera antes de caer en la bahía de Cape Cod, frente a la costa sureste de Massachusetts. Según la NASA, atravesó el cielo siguiendo una trayectoria de noroeste a sureste y se desintegró a unos 50 kilómetros de altitud antes de que fragmentos alcanzaran la bahía.

La agencia se apresuró a señalar que los meteoritos son muy comunes, aunque rara vez cuentan con una audiencia tan numerosa como esta.

Estudio científico revela cuándo podría producirse el primer contacto entre la humanidad y una civilización extraterrestre

“Con frecuencia ocurren sobre el océano o en zonas despobladas sin testigos, o durante el día, lo que dificulta su avistamiento”, indicó la NASA.

Desconcierto en Massachusetts: ¿terremoto, árbol caído... o extraterrestres?

El evento desató una oleada de especulaciones en un primer momento. El retumbante estruendo llevó a algunos residentes de Massachusetts y Rhode Island a pensar que había habido un terremoto o que un árbol había caído. Otros publicaron que sus perros estaban fuera de sí. Otros plantaron, como era de esperar, la posibilidad de que se tratara de extraterrestres.

New England residents were startled over the weekend when a meteor streaked across the sky and triggered a sonic boom in the middle of the day. https://t.co/emxReDlOME pic.twitter.com/IrRvicIsNb — AccuWeather (@accuweather) June 1, 2026

Un hombre en Peabody, Massachusetts, contó que había sido un día de mucho viento, por lo que pensó que un árbol grande había golpeado su casa. Cuando salió, dijo, se encontró con la mayoría de sus vecinos en la calle haciéndose las mismas preguntas.

Varias personas presentaron informes ante el Servicio Geológico de los Estados Unidos, registrando las vibraciones que sintieron en el Centro Nacional de Información Sísmica, según confirmó Steve Sobie, portavoz de la agencia.

El meteorito estaba compuesto de material natural –no era un satélite ni restos espaciales–. Foto: Getty Images

La agencia abrió una página de seguimiento del evento, basándose en la cantidad de reportes de “¿Lo sintió?” que recibió en su sitio web. Sin embargo, Sobie aclaró que los sismógrafos de la agencia no registraron ningún evento, lo que significa que las vibraciones no fueron causadas por un sismo.

La Sociedad Americana de Meteoros recibió decenas de reportes de personas desde Delaware hasta Montreal que habían escuchado el doble estruendo, sentido el suelo temblar o visto la bola de fuego, según informó Robert Lunsford, coordinador del programa de la organización.

*Con información de DW.