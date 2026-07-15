El Mar Negro cambió de color y dejó sorprendida a la Nasa: el impresionante fenómeno quedó registrado

Habitualmente conocido por la oscuridad de sus aguas, el cuerpo de agua situado entre Europa y Asia ha protagonizado recientemente una transformación visual asombrosa.

Algo inesperado está sucediendo en el océano: hallazgo sería un punto clave ante una crisis hídrica mundial

En lugar de su tono profundo característico, extensas áreas se han teñido de un azul turquesa brillante, un evento que ha sido documentado con precisión por la tecnología espacial más avanzada de la Nasa.

Los responsables del brillo oceánico

Este cambio radical en la apariencia del mar no es producto de agentes químicos artificiales, sino de un evento natural anual: el florecimiento de fitoplancton. En esta ocasión, los protagonistas son unos organismos microscópicos llamados cocolitofóridos.

Para comprender este fenómeno, estos seres están recubiertos por pequeñas placas de carbonato de calcio (similar a la piedra caliza). Cuando se multiplican de forma masiva durante el final de la primavera y el inicio del verano, sus esqueletos actúan como diminutos espejos que reflejan la luz solar, otorgando al agua una apariencia lechosa y vibrante que puede ser admirada incluso desde la órbita terrestre.

Vigilancia desde las alturas

La magnitud de este evento ha quedado registrada gracias a diversas herramientas espaciales. El 22 de junio de 2026, el satélite PACE de la Nasa, diseñado específicamente para estudiar los ecosistemas oceánicos y la atmósfera, captó imágenes detalladas de esta explosión de color.

Un satélite y un astronauta captaron cómo el color turquesa se extendía por el Mar Negro. Foto: Observatorio Terrestre de la NASA

Sin embargo, las observaciones comenzaron incluso antes. El 27 de mayo de 2026, un astronauta desde la Estación Espacial Internacional logró fotografiar cómo el fenómeno se extendía por el estrecho del Bósforo, en Estambul.

En dichas imágenes se aprecian remolinos turquesas que siguen el movimiento de las corrientes marinas, un espectáculo que evidencia la dinámica del agua en esta región que conecta el Mar Negro con el Mediterráneo.

Un contraste necesario en el ecosistema

El aspecto del Mar Negro varía según qué tipo de organismo microscópico predomine. En otras épocas del año, abundan las diatomeas, otro tipo de algas que, a diferencia de los cocolitofóridos, poseen caparazones de sílice y tienden a oscurecer el agua en lugar de aclararla.

Las diatomeas generan un contraste con el fenómeno turquesa registrado por la NASA. Foto: Getty Images

Más allá de la belleza visual, estos florecimientos son fundamentales para la salud del planeta. Al crecer, estos organismos absorben carbono de la atmósfera y del agua.

Cuando mueren, parte de ese carbono se deposita en el fondo marino, funcionando como un sistema natural de almacenamiento a largo plazo que ayuda a regular el ciclo del carbono en la Tierra. Gracias a los satélites, los científicos pueden monitorear estos procesos en lugares donde sería muy difícil recolectar muestras de agua manualmente.