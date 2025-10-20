Suscribirse

Mundo

“Las amenazas de Petro deben tomarse en serio”: congresista republicano Carlos Giménez enciende las alarmas

El representante aseguró que Petro “es una amenaza real a la seguridad y protección de nuestro hemisferio”.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Mundo
21 de octubre de 2025, 2:57 a. m.
El congresista Carlos Gimenez calificó al presidente Gustavo Petro de "matón" y "narcoterrorista".
El congresista Carlos Giménez calificó al presidente Gustavo Petro de ser "una amenaza real a la seguridad y protección de nuestro hemisferio". | Foto: Montaje El País (Fotos AFP)

A través de su cuenta de X, el representante a la Cámara de los Estados Unidos por el estado de la Florida, Carlos Giménez, criticó duramente al presidente colombiano, Gustavo Petro, por cuenta de las tensiones que vive el gobierno del país con el de Washington liderado por el republicano, Donald Trump.

El congresista se refirió a la entrevista que mantuvo el presidente colombiano con Daniel Coronell para Univisión, donde al final del diálogo dio una polémica declaración y manifestó que “la humanidad tiene una primera salida y es cambiar a Trump, de diversas maneras, puede ser por el mismo Trump, la más fácil. Si no, sacar a Trump”, dijo.

Contexto: “Somos una sola patria”: el mensaje de apoyo de Maduro a Colombia ante grave crisis de Petro con Trump

En su cuenta de X, el representante protestó duramente contra el mandatario colombiano. “En una entrevista con Univisión, el narcoterrorista en jefe de Colombia, Gustavo Petro, acaba de amenazar con “derrocar” al presidente Trump”, dijo.

Luego, el congresista republicano envió una advertencia al mandatario colombiano, tras sus declaraciones contra el líder estadounidense. “Las amenazas de Petro deben tomarse en serio: es una amenaza real a la seguridad y protección de nuestro hemisferio”, aseguró en la red social.

Congresista Carlos Giménez
El congresista Carlos Giménez arremetió de nuevo contra Gustavo Petro. | Foto: Anadolu via AFP

El congresista Carlos Giménez tuvo varios momentos en los últimos días donde criticó al presidente Petro, donde por ejemplo cuestionó el respaldo que recibió de parte del régimen cubano de Miguel Díaz-Canel.

Contexto: Cinco puntos clave para dimensionar lo que puede perder Colombia tras el grave enfrentamiento entre Trump y Petro

“Esto es todo lo que necesitas saber sobre el narcoterrorista de Colombia, Gustavo Petro. Miren quién sale en su defensa: el patético dictador asesino de Cuba, Miguel Díaz-Canel. ¡Estos matones no se detendrán ante nada para socavar a los EE. UU. y amenazar a nuestra nación con drogas letales!“, manifestó este mismo lunes en horas de la tarde.

Además, en otra declaración contra el mandatario colombiano tras las declaraciones de Donald Trump del domingo, donde lo calificó de ser un líder narcotraficante y de ser el peor presidente que ha tenido Colombia, además de señalarlo como alguien con problemas mentales.

“Colombia está fuera de control. Ahora tienen al peor presidente que han tenido. Es un lunático. Tiene problemas, problemas mentales”, manifestó el presidente estadounidense contra el mandatario colombiano.

Contexto: Así reacciona la prensa de Estados Unidos al enfrentamiento entre Gustavo Petro y Donald Trump. “Frustración y preocupación”

“Gustavo Petro decidió aliarse con las narcodictaduras terroristas de la región. Por ello, será tratado como el paria que es y no tendrá embajador en USA mientras siga colaborando con el Cartel de los Soles. Los colombianos decentes deben tomar las riendas del país antes que sea demasiado tarde”, manifestó el congresista republicano.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. El cargo que enfrentaría la joven que causó la muerte de su amigo por recrear pelea de ‘Stream Fighters 4′

2. Aida Victoria Merlano tendría nuevo novio tras su reciente ruptura; destapan pruebas de su romance

3. Accidente en el aeropuerto El Dorado deja un trabajador muerto: Avianca anuncia investigación interna

4. Tabla de posiciones tras el Medellín vs. Santa Fe: hay nuevo líder y los ocho se aprietan

5. Luisa Fernanda W confesó si participaría en una pelea de ‘Stream Fighters’: “Me han entretenido”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Gustavo PetroDonald TrumpEstados Unidos

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.