“Las amenazas de Petro deben tomarse en serio”: congresista republicano Carlos Giménez enciende las alarmas

A través de su cuenta de X, el representante a la Cámara de los Estados Unidos por el estado de la Florida, Carlos Giménez, criticó duramente al presidente colombiano, Gustavo Petro, por cuenta de las tensiones que vive el gobierno del país con el de Washington liderado por el republicano, Donald Trump.

El congresista se refirió a la entrevista que mantuvo el presidente colombiano con Daniel Coronell para Univisión, donde al final del diálogo dio una polémica declaración y manifestó que “la humanidad tiene una primera salida y es cambiar a Trump, de diversas maneras, puede ser por el mismo Trump, la más fácil. Si no, sacar a Trump”, dijo.

En su cuenta de X, el representante protestó duramente contra el mandatario colombiano. “En una entrevista con Univisión, el narcoterrorista en jefe de Colombia, Gustavo Petro, acaba de amenazar con “derrocar” al presidente Trump”, dijo.

Luego, el congresista republicano envió una advertencia al mandatario colombiano, tras sus declaraciones contra el líder estadounidense. “Las amenazas de Petro deben tomarse en serio: es una amenaza real a la seguridad y protección de nuestro hemisferio”, aseguró en la red social.

🚨#BREAKING In an interview with @UniNoticias, Colombia’s narcoterrorist-in-chief, Gustavo Petro, has just threatened to “overthrow” President Trump.



Petro threats must be taken seriously, he is a genuine threat to the safety & security of our hemisphere.pic.twitter.com/L2JMGKMUF0 — Rep. Carlos A. Gimenez (@RepCarlos) October 21, 2025

El congresista Carlos Giménez arremetió de nuevo contra Gustavo Petro. | Foto: Anadolu via AFP

El congresista Carlos Giménez tuvo varios momentos en los últimos días donde criticó al presidente Petro, donde por ejemplo cuestionó el respaldo que recibió de parte del régimen cubano de Miguel Díaz-Canel.

“Esto es todo lo que necesitas saber sobre el narcoterrorista de Colombia, Gustavo Petro. Miren quién sale en su defensa: el patético dictador asesino de Cuba, Miguel Díaz-Canel. ¡Estos matones no se detendrán ante nada para socavar a los EE. UU. y amenazar a nuestra nación con drogas letales!“, manifestó este mismo lunes en horas de la tarde.

🚨This is all you need to know about #Colombia’s narcoterrorist Gustavo Petro.



Look at who comes to his defense: the pathetic murderous dictator of #Cuba Miguel Diaz-Canel.



These thugs will stop at nothing to undermine the USA & threaten our nation with lethal drugs! https://t.co/tcCCvAu7sf — Rep. Carlos A. Gimenez (@RepCarlos) October 20, 2025

Además, en otra declaración contra el mandatario colombiano tras las declaraciones de Donald Trump del domingo, donde lo calificó de ser un líder narcotraficante y de ser el peor presidente que ha tenido Colombia, además de señalarlo como alguien con problemas mentales.

“Colombia está fuera de control. Ahora tienen al peor presidente que han tenido. Es un lunático. Tiene problemas, problemas mentales”, manifestó el presidente estadounidense contra el mandatario colombiano.