Régimen de Cuba muestra su respaldo a Gustavo Petro en medio de crisis con Donald Trump

La dictadura cubana, a través de su líder Miguel Díaz-Canel, defendió al mandatario colombiano.

Redacción Semana
21 de octubre de 2025, 1:43 a. m.
Gustavo Petro y su homólogo, Miguel Díaz - Canel, en medio de la mesa de diálogo con el ELN en Cuba.
Gustavo Petro y su homólogo, Miguel Díaz-Canel. | Foto: Presidencia de la Repúlica

El líder del régimen cubano, Miguel Díaz-Canel, envió un mensaje de respaldo al presidente colombiano, Gustavo Petro, en medio de las tensiones que el gobierno del mandatario de izquierda sostiene con su homólogo estadounidense, Donald Trump, luego de los duros reclamos del líder republicano por la política de drogas del país suramericano.

“Querido presidente Gustavo Petro, los pueblos de Nuestra América están contigo y con Colombia. Rechazamos la injerencia y las falacias del Gobierno de EE. UU. que intenta reimponer la Doctrina Monroe en sus relaciones con las naciones soberanas de América Latina y el Caribe”, manifestó Díaz-Canel en su cuenta de X.

No fue el único mensaje de respaldo que recibió el presidente Petro de parte de la dictadura cubana, ya que el canciller de la isla, Bruno Rodríguez, también salió en defensa del mandatario colombiano en medio de su disputa con la Casa Blanca.

Contexto: Así reacciona la prensa de Estados Unidos al enfrentamiento entre Gustavo Petro y Donald Trump. “Frustración y preocupación”

“Frente a la nueva arremetida imperialista, expresamos nuestro apoyo y solidaridad con el Presidente Gustavo Petro y con Colombia. Declaraciones del Gobierno de EE. UU. constituyen amenaza a la soberanía colombiana y buscan interferir en los asuntos internos de esa hermana nación”, dijo el funcionario del régimen a través de X.

