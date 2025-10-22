Suscribirse

“Si se trata del tamaño del cerebro, el suyo ya debe estar hueco”: nueva controversia entre congresista estadounidense y Gustavo Petro

El representante Carlos Giménez y el presidente colombiano sostienen una dura pelea en redes sociales. Se han dicho de todo.

Redacción Semana
22 de octubre de 2025, 2:14 p. m.
Carlos Giménez y Gustavo Petro. | Foto: Fotomontaje SEMANA/ Getty

Un trino de Gustavo Petro llamó la atención en la mañana del miércoles. En el mensaje, el primer mandatario respondía al congresista norteamericano Carlos Giménez: “Siempre el insulto indica el tamaño del cerebro, entre más insulto, menos cerebro”.

El presidente respondía a una seguidilla de trinos que habían comenzado después de una entrevista al periodista Daniel Coronel. Allí, Petro había dicho: “La humanidad tiene una primera salida y es cambiar a Trump, de diversas maneras. Puede ser por el mismo Trump, la más fácil. Si no, sacar a Trump”.

Y luego había agregado: “Dijo Trump que Colombia está fuera de control, pues claro que está fuera de control de él. En una democracia, un gobierno está bajo control del pueblo, no de Trump. No es rey en Colombia, aquí no los aceptamos”.

Giménez aseguró que estas declaraciones eran una grave amenaza para los Estados Unidos. Y tras el cruce de varios mensajes, este martes escribió: “No sé si es que la droga que consume le ha dañado el cerebro o si es el afán de protagonismo que tiene. Dices una cosa y luego te contradices. Has demostrado ser todo un payaso que le ha salido muy caro al pueblo de Colombia”.

Fue a ese mensaje que Petro le contestó que el insulto indicaba el tamaño del cerebro. Pero Giménez no se quedó ahí y le respondió:

“Si se trata de tamaño del cerebro, el suyo ya debe estar hueco. No sé si será la cocaína o los hongos alucinógenos que lo hace publicar estas sandeces a las 2:00 a. m. Debe acudir a un centro de rehabilitación; acá en Estados Unidos, le podemos recomendar uno bueno”.

