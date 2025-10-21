Suscribirse

Confidenciales

“Has demostrado ser todo un payaso que le ha salido muy caro al pueblo de Colombia”: congresista estadounidense a Gustavo Petro

El parlamentario Carlos Giménez mantiene un cruce en X con el presidente colombiano. Esto se han dicho.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
21 de octubre de 2025, 5:39 p. m.
El presidente, Gustavo Petro, el 26 de septiembre de 2025 en Nueva York (Estados Unidos)
El presidente Gustavo Petro el 26 de septiembre de 2025 en Nueva York. | Foto: Hugo Andrés Sierra - Presidencia de la República

El presidente Gustavo Petro contestó a un trino del representante norteamericano Carlos Giménez. “Yo no amenacé a Trump, solo dije que Trump cambie su corazón, de defender políticas de muerte en el mundo, como el genocidio en Palestina, por políticas de vida. Si no hay ese cambio, pues el propio pueblo de los EE. UU. cambiará a Trump, porque no se puede ir al suicidio general", dijo el primer mandatario.

Contexto: Senador Bernie Moreno dice que el presidente Gustavo Petro y su familia serán incluidos en la lista Clinton

El congresista, tras la entrevista del presidente con Daniel Coronell, había escrito: “Gustavo Petro decidió aliarse con las narcodictaduras terroristas de la región. Por ello, será tratado como el paria que es y no tendrá embajador de EE. UU. mientras siga colaborando con el Cartel de los Soles. Los colombianos decentes deben tomar las riendas del país antes que sea demasiado tarde”.

También había dicho: “En una entrevista con @UniNoticias, el narcoterrorista en jefe de Colombia, Gustavo Petro, acaba de amenazar con ‘derrocar’ al presidente Trump. Las amenazas de Petro deben tomarse en serio; representa una auténtica amenaza para la seguridad de nuestro hemisferio”.

El congresista norteamericano le respondió de nuevo: “Señor Petro, no sé si es que la droga que consume le ha dañado el cerebro o si es el afán de protagonismo que tiene. Dices una cosa y luego te contradices. Has demostrado ser todo un payaso que le ha salido muy caro al pueblo de #Colombia“.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Gregorio Eljach advierte que los críticos de la nueva Universidad de la Procuraduría “ayudan a la corrupción”

2. “Feliz vida eterna, princesa”: Raúl Ocampo recordó a Alejandra Villafañe, y le dejó amorosa dedicatoria a tres años de su muerte

3. Así está vinculada Colombia al millonario robo ocurrido en el Museo del Louvre

4. General (r) William Rincón revivió duro momento sobre el asesinato de su hijo Juan Felipe Rincón: “Aún estaba algo caliente”

5. El monto que el Tribunal Superior de Bogotá ordenó pagar a la exparticipante del ‘Desafío’ que demandó

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Gustavo PetroDonald Trump

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.