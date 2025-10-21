“Has demostrado ser todo un payaso que le ha salido muy caro al pueblo de Colombia”: congresista estadounidense a Gustavo Petro

El presidente Gustavo Petro contestó a un trino del representante norteamericano Carlos Giménez. “Yo no amenacé a Trump, solo dije que Trump cambie su corazón, de defender políticas de muerte en el mundo, como el genocidio en Palestina, por políticas de vida. Si no hay ese cambio, pues el propio pueblo de los EE. UU. cambiará a Trump, porque no se puede ir al suicidio general", dijo el primer mandatario.

El congresista, tras la entrevista del presidente con Daniel Coronell, había escrito: “Gustavo Petro decidió aliarse con las narcodictaduras terroristas de la región. Por ello, será tratado como el paria que es y no tendrá embajador de EE. UU. mientras siga colaborando con el Cartel de los Soles. Los colombianos decentes deben tomar las riendas del país antes que sea demasiado tarde”.

Yo no amenazó a Trump, solo dije que Trump cambie su corazón, de defender políticas de muerte en el mundo como el genocidio en Palestina, por políticas de vida. Si no hay ese cambio pues el propio pueblo de los EEUU cambiará a Trump, porque no se puede ir al suicidio general. https://t.co/0OiXJt23L6 — Gustavo Petro (@petrogustavo) October 21, 2025

También había dicho: “En una entrevista con @UniNoticias, el narcoterrorista en jefe de Colombia, Gustavo Petro, acaba de amenazar con ‘derrocar’ al presidente Trump. Las amenazas de Petro deben tomarse en serio; representa una auténtica amenaza para la seguridad de nuestro hemisferio”.

Haz demostrado ser todo un payaso que le ha salido muy caro al pueblo de #Colombia. https://t.co/vCtwiZ4OgN — Rep. Carlos A. Gimenez (@RepCarlos) October 21, 2025