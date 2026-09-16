Francis Ford Coppola, Carl Lewis y otras grandes mentes del mundo empresarial: así se vivirá WOBI 2026 en Bogotá

Francis Ford Coppola, ganador de cinco premios Óscar, subirá al escenario del Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo el próximo 29 de octubre para hablar de creatividad y liderazgo. El día anterior el escenario resonara con otras grandes voces como Carl Lewis, nueve veces campeón olímpico, y Renée Mauborgne, coautora de Blue Ocean Strategy, en la undécima edición del World Business Forum Bogotá.

Organizado por WOBI, el encuentro convocará a más de 1.300 directivos los días 28 y 29 de octubre bajo el concepto de ‘Trascender. Creando organizaciones sin límites’. Martha Lucía Maldonado, Country Manager de WOBI Colombia, explicó que la premisa parte de una lectura actual de las organizaciones por trascender.

“Trascender exige cuestionar los límites que damos por sentados, cómo lideramos, cómo innovamos, cómo desarrollamos a las personas y qué valor somos capaces de generar más allá de los resultados financieros”, precisó Maldonado.

Además de Coppola, Lewis y Mauborgne, la programación reunirá a otros conferencistas destacados como Rita McGrath, de Columbia Business School, quien hablará sobre innovación y crecimiento frente a la aceleración tecnológica; Efrén Martínez, psicólogo colombiano; Tricia Wang, CEO de Advanced AI Society; Scott Anthony, de Tuck School of Business, y Pilar Jericó, autora española del libro No Miedo.

Más de 1.300 ejecutivos de 260 empresas y 10 países participaron en WOBI 2025. Foto: WOBI - API

Entre los temas principales sobresalen la autogestión, resiliencia y propósito personal, el uso de la inteligencia artificial y el futuro del trabajo, la disrupción y el liderazgo optimista y las nuevas formas para liderar sin miedo dentro de las organizaciones.

Al respecto, Maldonado explicó que la selección de conferencistas busca conformar una combinación de tres perfiles: personajes inspiradores, líderes con experiencia empresarial directa y voces del mundo académico. La meta ha sido la misma desde su primera edición: que el contenido resulte aplicable y no se ciña exclusivamente al ámbito teórico.

La edición 2025 dejó cifras alentadoras: 97 % de satisfacción entre los asistentes y 98 % de índice de recomendación. Foto: WOBI - API

La edición 2025 dejó cifras alentadoras: 97 % de satisfacción entre los asistentes, 98 % de índice de recomendación y una evaluación de los speakers de 4,3 sobre 5. A esto se suma una participación de más de 1.300 ejecutivos de 260 empresas y 10 países, con predominio de los sectores financiero, de servicios y farmacéutico, además de presencia constante de rectores de colegios y universidades.

Maldonado adelantó que, como cada año, la agenda del World Business Forum 2027 se revelará el primer día del evento con una preventa anticipada: “Un 40 % de la boletería de esta edición estaba vendida antes del arranque oficial”, señaló. Una cifra respaldada por el reconocimiento que la Revista Forbes le concedió en 2025 al World Business Forum incluyéndolo en el listado global de los cinco eventos “a los que todo alto ejecutivo debería asistir, al menos, cada dos años”.

*Contenido elaborado con el apoyo de Wobi.