¿Se acaba el 4x1.000? Gobierno prepara reducción gradual del impuesto y esta es la fecha clave

El 4x1.000, uno de los impuestos que los colombianos sienten directamente cada vez que realizan determinadas operaciones financieras, podría comenzar a reducirse.

El Gobierno de Abelardo De La Espriella prepara una propuesta de desmonte gradual que será incluida en la denominada Ley de Rescate, cuyo proyecto sería presentado en el próximo mes de octubre.

La fecha que deben tener en cuenta los colombianos

Por ahora, el impuesto sigue vigente y no existe una nueva tarifa aprobada.

El anuncio fue hecho por el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, quien confirmó que el Gobierno trabaja en una reducción progresiva del gravamen a los movimientos financieros, conocido como 4x1.000.

La propuesta hace parte de la estrategia fiscal que prepara el Ejecutivo y será incluida en la Ley de Rescate, iniciativa que el Gobierno espera presentar en octubre de 2026.

Eso significa que octubre será el momento en el que se conocerá con mayor precisión cómo pretende el Gobierno modificar este impuesto y cuál sería la ruta para reducirlo.

Pero hay una precisión importante: no significa que desde octubre deje de cobrarse el 4x1.000.

La reducción anunciada debe convertirse en una propuesta legislativa y pasar por el Congreso.

Mientras no exista una modificación legal vigente, las entidades financieras continuarán aplicando las reglas actuales.

El Gobierno prepara una uya propuesta será presentada en octubre dentro de la Ley de Rescate. Foto: Getty Images

Entonces, ¿el 4x1.000 se acaba?

La respuesta, por ahora, es no.

Lo que anunció el Gobierno es una intención de reducirlo de manera gradual.

El ministro ha explicado que el desmonte no puede hacerse de forma inmediata debido al peso que este impuesto tiene dentro del recaudo nacional.

Por eso, tampoco es correcto afirmar que los colombianos dejarán de pagar el gravamen a partir de 2027 o que ya existe una fecha definitiva para su desaparición.

Todavía no se conoce oficialmente cuánto bajaría la tarifa ni en qué año llegaría eventualmente a cero.

Esos detalles tendrán que quedar establecidos en la propuesta que presente el Gobierno y, posteriormente, en el trámite legislativo.

La idea del Ejecutivo es combinar una reducción de algunos impuestos con medidas de austeridad y control del gasto estatal.

En el caso específico del 4x1.000, el Gobierno considera que su reducción puede favorecer las operaciones financieras y la actividad económica.

Sin embargo, no es posible eliminarlo de manera inmediata debido a los recursos que actualmente genera.

El ministro de Hacienda ha planteado una reorganización del sistema tributario con el objetivo de simplificarlo y, al mismo tiempo, reducir el gasto público.

El próximo paso será conocer el texto de la Ley de Rescate.

El Gobierno ha anunciado que la presentará en octubre, y allí deberán aparecer los detalles que todavía no se conocen sobre el futuro del 4x1.000.

La ley fiscal que nadie quiere llamar reforma tributaria

Entre las preguntas que tendrá que responder el proyecto están cuánto se reducirá el gravamen, desde cuándo comenzaría a aplicarse la disminución y cuál sería el cronograma hasta una eventual eliminación.

Hasta que eso ocurra, cualquier cifra que circule sobre una nueva tarifa debe considerarse una propuesta o una proyección, no una regla vigente.