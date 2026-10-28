La Reserva Federal no cambia sus tasas de interés pese a que los precios siguen subiendo en EE. UU.

La Reserva Federal de Estados Unidos (FED) optó sin sorpresa el miércoles, 28 de octubre, por mantener sin cambios sus tipos de interés de referencia, a pocos días de unas elecciones legislativas en Estados Unidos muy centradas en la inflación.

La decisión, que mantuvo los tipos entre el 3,75 % y el 4 %, fue rechazada por dos responsables de política monetaria de un total de 12. La gobernadora Lisa Cook y la presidenta de la Fed de Cleveland, Beth Hammack, querían un aumento de un cuarto de punto.

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El Comité de Política Monetaria del Banco Central (FOMC) argumentó que necesita contar con más datos, después de haber subido las tasas por primera vez en tres años en su reunión anterior, en septiembre.

“La acumulación de más información ayudará al comité a determinar la postura de política (monetaria) adecuada para garantizar un retorno oportuno de la inflación al objetivo del 2 %”, indicó en un comunicado.

“Demasiado alta”

El presidente de la Fed, Kevin Warsh, dijo luego en conferencia de prensa que la inflación es “demasiado alta”, al presentar el nivel de precios como el principal problema económico del país. “No quiero y no puedo calificar (las condiciones financieras) de restrictivas”, añadió.

El banco central no ha alcanzado su objetivo del 2 % de inflación anual a largo plazo desde hace más de cinco años, con los hogares y las empresas golpeados por aumentos de precios persistentes.

Los precios del petróleo están impulsando la inflación en Estados Unidos. Foto: Getty Images via AFP

Laura Clavijo, directora de Investigaciones Económicas, Sectoriales y de Mercado de Bancolombia, explicó que la inflación genera preocupación en EE. UU., en especial por el aumento de los precios globales de la energía.

En septiembre, la inflación al consumidor se aceleró 0,34 puntos porcentuales (pp) hasta 3,74 %, el registro más alto desde mayo, impulsada por el fuerte avance de los precios de la energía. “Entretanto, la inflación PCE aumentó 0,06 pp hasta 3,42 % anual en agosto, ante el incremento de todos sus componentes, aunque se ubicó por debajo de lo esperado por el consenso. Este menor registro se explicaría, en parte, por la revisión metodológica de la Oficina de Análisis Económico (BEA, por sus siglas en inglés), que redujo los datos de meses anteriores”, señaló la economista.

La guerra del presidente estadounidense, Donald Trump, contra Irán ha disparado los precios de la energía, alimentando la inflación interna, ya atizada por sus políticas arancelarias. A eso se suman las presiones sobre los precios generadas por el boom de inversión en inteligencia artificial (IA) y la construcción de enormes centros de datos para respaldarla.

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La decisión llega seis días antes de las elecciones de mitad de mandato del 3 de noviembre, en las que el Partido Demócrata busca arrebatar a los republicanos de Trump el control de ambas cámaras del Congreso.

La gestión de la economía por parte de Trump ha sido un tema clave a lo largo de la campaña, con los hogares de clase trabajadora de todo el país luchando por llegar a fin de mes pese a un crecimiento económico general en gran medida estable.

Laura Clavijo, directora de Investigaciones Económicas de Bancolombia. Foto: Bancolombia

Clavijo, de Bancolombia, indicó que la reacción de los mercados ante la decisión de la FED fue moderada, pues la pausa estaba ampliamente descontada. Las acciones atenuaron levemente sus ganancias y el rendimiento del Tesoro a 10 años se incrementó hasta 5,05 %.

“El mercado descuenta con una probabilidad de 84 % un aumento de 25 pp en la reunión del 9 de diciembre, en un entorno en el que el precio del petróleo de referencia Brent se mantiene por encima de 110 dólares por barril”, precisó.

*Con información de AFP.