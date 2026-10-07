Otro cambio gremial. Renunció Javier Díaz a la presidencia de Analdex

La Junta Directiva de la Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex) aceptó la renuncia de Javier Díaz Molina a la presidencia ejecutiva del gremio, cargo que ocupaba desde junio de 1997, y designó como su sucesor a Santiago Pardo Salguero.

Díaz deja la dirección de Analdex después de 29 años como presidente ejecutivo y cerca de cuatro décadas vinculado a la organización. Ingresó en 1987 como vicepresidente técnico y posteriormente asumió la vicepresidencia ejecutiva antes de llegar a la presidencia.

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Según informó el gremio, su retiro corresponde a una decisión personal que había sido aplazada a petición de la Junta Directiva para que pudiera continuar al frente de la asociación gremial.

Durante su trayectoria, Díaz participó en discusiones relacionadas con la institucionalidad del comercio exterior, los tratados comerciales, las zonas francas y los procesos de admisibilidad sanitaria para productos colombianos en Estados Unidos.

Santiago Pardo Salguero, nuevo presidente de Analdex. Foto: Analdex

Pardo Salguero iniciará de inmediato el proceso de empalme. Es economista de la Universidad de los Andes y magíster en Asuntos Internacionales de la Universidad de Columbia. También fue jefe negociador de tratados de libre comercio con la Unión Europea, Corea del Sur, Turquía y Panamá, y embajador de Colombia en Japón entre 2019 y 2022.

Renovación en la dirigencia empresarial

En los últimos meses se han producido varios relevos en la dirección de algunos de los principales gremios empresariales del país. Uno de los más recientes fue el de la Andi, donde Bruce Mac Master dejó la presidencia después de 13 años al frente de la asociación. La Junta de Dirección General informó el pasado 6 de octubre que recibió su decisión de cerrar ese ciclo y destacó su gestión durante más de una década.

También hubo cambios en la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI). En febrero de 2026, María Consuelo Araújo asumió la presidencia ejecutiva en reemplazo de Juan Martín Caicedo Ferrer, quien había dirigido el gremio durante más de 20 años. Meses después, Araújo dejó el cargo para asumir la embajada de Colombia en Estados Unidos.

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La sucesión en la CCI tuvo además un episodio controvertido. Carolina Soto fue escogida inicialmente para asumir la presidencia ejecutiva, pero declinó el nombramiento un día después, luego de cuestionamientos surgidos desde sectores del Gobierno. Posteriormente, la Junta Directiva designó a Tatyana Orozco de la Cruz, quien asumió el cargo el 14 de septiembre.

Los relevos se han producido en un momento de reajuste en la interlocución entre el sector privado y el nuevo Gobierno, aunque las razones de cada salida son distintas y no permiten tratarlas como parte de un mismo proceso.