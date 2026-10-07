Anla avala el cierre de inversión ambiental de $7.300 millones de Ocensa en el Meta

Ocensa y Terrasos cerraron la ejecución de una inversión ambiental forzosa superior a $7.300 millones en el departamento del Meta, luego de que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) declarara cumplida la obligación mediante la Resolución 002374 del 7 de septiembre de 2026.

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Los recursos correspondían a la obligación de inversión del 1 % asociada al uso del agua en el oleoducto Cusiana-La Belleza-Vasconia-Coveñas. El proyecto se desarrolló entre 2020 y 2024 en el Banco de Hábitat del Meta, ubicado en San Martín, donde se adelantaron acciones de conservación en 205,55 hectáreas de ecosistemas estratégicos.

Según las compañías, este es el primer banco de hábitat de Colombia y Latinoamérica en lograr el cierre de una obligación ambiental bajo un esquema de pagos por resultados, en el que los desembolsos están sujetos al cumplimiento de metas verificables.

Entre las acciones ejecutadas figuran la instalación de más de 50 kilómetros de cercados para proteger el área, la adecuación de 4,4 kilómetros de senderos para monitoreo y la construcción de cerca de tres kilómetros de líneas cortafuegos para prevenir incendios forestales.

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El proyecto también incluyó actividades de sensibilización ambiental y participación comunitaria para promover la conservación de la biodiversidad y reducir amenazas como la deforestación y la caza.

De acuerdo con las empresas, los recursos se desembolsaron mediante cinco hitos de pago, todos aprobados tras el cumplimiento de las metas establecidas. El cierre de la obligación sienta un precedente para la gestión de compromisos ambientales asociados a proyectos de infraestructura en el país.