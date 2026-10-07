BBVA Colombia adjudicó $250.000 millones en su primer bono sostenible

BBVA Colombia realizó su primera emisión de Bonos Sostenibles Ordinarios a través de la Bolsa de Valores de Colombia (bvc), mediante el mecanismo de colocación por lotes sucesivos. En esta primera operación, la entidad adjudicó $250.000 millones, correspondientes al primer lote de una emisión que contempla un monto total de hasta $3 billones.

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El lote recibió una demanda de $304.580 millones y contemplaba inicialmente una oferta de $250.000 millones, con posibilidad de sobreadjudicar hasta $100.000 millones adicionales. Los bonos fueron ofrecidos en tres series, con plazos de 18, 24 y 48 meses y tasas ligadas a IBR o fija, según cada subserie.

Los recursos serán destinados exclusivamente a financiar proyectos nuevos o existentes que cumplan los criterios de elegibilidad establecidos para los bonos sostenibles. Entre ellos están iniciativas de eficiencia energética, transporte sostenible, gestión de agua y residuos, energías renovables, salud, educación y vivienda de interés social, además de apoyo a pymes y micronegocios.

“Celebramos el regreso de BBVA Colombia al mercado de capitales después de 12 años, con una emisión que combina dos elementos muy relevantes: la movilización de recursos hacia proyectos con impacto ambiental y social y el uso del mecanismo de colocación por lotes sucesivos”, afirmó Andrés Restrepo Montoya, gerente general de la Bolsa de Valores de Colombia.

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Según el banco, esta estructura le brinda mayor flexibilidad para responder a sus necesidades de financiación y a las condiciones del mercado, mientras mantiene una relación recurrente con los inversionistas.

“Esta es la cuarta emisión que se realiza bajo este esquema y la primera de carácter sostenible, lo que evidencia cómo el mercado continúa ampliando las alternativas para que los emisores estructuren su financiación con mayor flexibilidad y, al mismo tiempo, canalicen recursos hacia iniciativas que generan valor económico, social y ambiental”, concluyó Montoya.