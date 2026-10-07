Camila Osorio protagonizó inesperado momento con Aryna Sabalenka; bailaron y se movieron al ritmo de Shakira

Camila Osorio, famosa tenista, volvió a protagonizar un momento que se alejó por completo de la tensión habitual de las competencias de tenis. La deportista colombiana coincidió con Aryna Sabalenka durante su estadía en Wuhan, China, y ambas aprovecharon el encuentro para mostrar una faceta mucho más espontánea y divertida.

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En medio de la preparación para sus próximos compromisos, Osorio tomó la iniciativa y se animó a enseñarle algunos pasos de baile a la tenista bielorrusa. La escena estuvo acompañada de movimientos, vueltas y varias risas, en un momento que les permitió a las dos jugadoras desconectarse por unos minutos de la exigencia que supone el circuito profesional.

Según se pudo detallar, la celebridad compartió el post en las historias de su cuenta oficial de Instagram, acompañando las imágenes con la canción Agua, estreno musical de Shakira y Maluma.

Esta colaboración conquistó al público por los sonidos y ritmos tropicales, poniendo a bailar a más de uno.

El encuentro rápidamente llamó la atención de los aficionados, no solo por la particularidad de ver a dos figuras del tenis compartiendo fuera de las canchas, sino también por la personalidad que mostró la colombiana durante la improvisada sesión.

Sabalenka, una de las principales referentes del circuito WTA, se dejó llevar por la propuesta y disfrutó del momento junto a Osorio. Varias personas comentaron en redes sociales, elogiando sus movimientos y fluidez para esta clase de música.

Las deportistas se encuentran en Wuhan con motivo del Wuhan Open, uno de los torneos WTA 1000 del calendario, que reúne a varias de las mejores tenistas del mundo. Antes de volver a competir, Osorio y Sabalenka demostraron que la rivalidad deportiva también puede dar paso a momentos de camaradería y diversión.

Por el momento habrá que esperar para ver más contenidos de la colombiana, la cual ha representado por lo alto al país.