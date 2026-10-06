‘Recovery House’: empresa antioqueña ha acompañado a más de 1.000 pacientes de cirugía plástica en Medellín

Colombia registra una actividad importante en cirugía plástica y una parte de estos procedimientos corresponde a personas que llegan desde otros países. Esta población se concentra en ciudades como Medellín, donde la empresa antioqueña Mentoring Medic desarrolló un modelo de Recovery House para quienes deben permanecer en la ciudad durante los primeros días posteriores a una intervención.

La compañía, con 15 años de trayectoria en la asesoría integral para cirugía estética, señala que este modelo ya ha acompañado a más de 1.000 pacientes.

“Las personas que llegan desde otras ciudades o países a operarse en Medellín deben resolver alojamiento, acompañamiento y traslados durante el postoperatorio, ya que es una etapa en la que todavía no están en condiciones de emprender el camino de regreso. La Recovery House surgió a partir de esta necesidad y nos permitió integrar en un mismo modelo la preparación previa, la coordinación del procedimiento y el acompañamiento posterior a la cirugía”, afirma Beatriz Hincapié, CEO de la compañía.

Actualmente, el modelo recibe a personas provenientes principalmente de Estados Unidos, Canadá y Europa, además de pacientes de diferentes regiones de Colombia. También atiende a colombianos residentes en el exterior que regresan al país para someterse a una intervención y permanecen en Medellín durante los primeros días de recuperación.

“La mayoría de nuestros pacientes llegan por procedimientos de contorno corporal, como lipoescultura, abdominoplastia y lipoabdominoplastia, además de cirugías mamarias y procedimientos combinados como el Mommy Makeover. Estas son intervenciones que requieren varios días de recuperación y, cuando la persona viene de otra ciudad o país, necesita organizar esta etapa antes de regresar a casa”, explica Hincapié.

Después de estas intervenciones, la recuperación requiere seguir las indicaciones establecidas para cada procedimiento, con atención a heridas, drenajes, medicamentos y tratamientos para la cicatrización. En algunos casos también pueden requerirse masajes postoperatorios.

El modelo cuenta con supervisión profesional las 24 horas y seguimiento por personal capacitado durante la estancia.