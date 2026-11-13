La marca colombiana de restaurantes que se reinventa y llegará a Cancún, México, en 2027

Andrés Carne de Res vive un proceso de renovación de marca con el que busca reconquistar a quienes se alejaron y conectar con nuevas audiencias: público joven, familias y niños. Conciertos en vivo, formatos all you can eat, brunch dominical y hasta un festival infantil son algunas de las apuestas.

El restaurante Andrés Carne de Res anuncia su llegada a Cali

Estamos reconquistando y renovando audiencias. “Ese es el plan en el que estamos a nivel de marca”, puntualizó Valentina Jaramillo, gerente de Marca de Andrés Carne de Res e hija de los socios fundadores.

Precisamente, ese propósito se ha traducido en la puesta en marcha de formatos más divertidos. En Andrés Chía, por ejemplo, nació ‘A la Calle’, un espacio de conciertos con artistas en vivo que ya se ha posicionado y por el que han pasado artistas como Aria Vega y Ricarena. A él se suma ‘El Brindis’, otro formato musical que ha recibido a Juan de la Espriella, Dragón y Caballero, y Fruko en vivo.

Otro de los frentes que la marca fortalece es el de las familias con niños. Cada mes se renueva la oferta de recreación con actividades itinerantes y conceptos distintos.

En agosto, por ejemplo, ‘Vientos de Agosto’ puso la música en el centro de los talleres, el teatro y la recreación, al tiempo que se vivió el tradicional mes de las cometas y un show de burbujas. La ventaja, subrayó Jaramillo, es que “es un lugar muy conveniente para las familias porque acá encuentran un poco de todo para todos”.

Agregó que: “Andrés Carne de Res es una marca muy versátil que se ajusta a muchos formatos y a personas de diferentes edades, orígenes y necesidades”, señaló.

En cifras

Entre Andrés Chía y Andrés DC, la marca recibe cerca de 50.000 personas al mes, una cifra que, según Jaramillo, “no cualquier restaurante, no cualquier lugar recibe y administra”, teniendo en cuenta que sostener ese volumen con una programación variada y diversa implica la formulación de un calendario de actividades que cada vez captura públicos nuevos.

En materia de empleo, la compañía cuenta con 1.200 contratos directos y, por temporada, contrata cerca de 400 apoyos, para un total aproximado de 1.600 personas vinculadas.

El crecimiento también se mide en nuevos territorios. Además de las sedes principales, Andrés Chía como sede fundacional, Andrés DC (17 años), Andrés Medellín (8 años) y Andrés Cartagena (5 años, en alianza con el centro comercial La Serrezuela)—, la marca abrirá Andrés Barranquilla a finales de noviembre y Andrés Cali a principios de diciembre, esta última bajo el formato RBB (restaurante, bar, bailadero). A finales de año también está prevista la apertura internacional de Andrés Cancún.

A los formatos RBB se suman las Plazas de Andrés, cuatro sedes en Bogotá (El Retiro, Hacienda Santa Bárbara, Gran Estación y Santa Fe) inspiradas en las plazas de mercado colombianas. Con un servicio más ágil, una carta más diversa y un ticket promedio más bajo.

En cuanto a las nuevas apuestas, dos de los formatos que mejor encarnan la lectura del comportamiento del consumidor son el tardeo y el brunch dominical, ambos en Andrés Chía. El tardeo, un all you can eat y all you can drink por 145.000 pesos, funciona los sábados de 3 a 7 de la noche con cócteles y tragos premium, picadas clásicas, DJ en vivo y rumba, y ya reúne alrededor de 400 personas por fecha.

El brunch, todos los domingos desde las 8 de la mañana por 125.000 pesos, recibe cerca de 1.000 personas y ofrece una carta variada, música en vivo, actividades recreativas gratuitas para los niños y parqueadero sin costo, con boleta preferencial y entrada libre para menores de 7 años.

La marca Andrés Carne de Res cumplirá 45 años en 2027. Foto: Andrés Carne de Res / API

Los planes

De cara al próximo año, la marca proyecta explorar nuevos formatos. Además del tradicional Carnaval de Barranquilla, que tendrá una exploración teatral mucho más grande, se prepara un coffee party en alianza con una marca, pensado para captar audiencia joven que busca una rumba con menos alcohol pero con mucha experiencia.

‘A la calle’ seguirá programando distintos géneros musicales, y el punto culminante será un festival externo de gran escala en el parqueadero de Andrés Chía, dedicado exclusivamente a los niños, con miles de actividades y un componente musical fuerte para ellos.

Con todo esto, la marca no solo renueva su oferta, sino que se reimagina como negocio. “Hemos estado entendiendo que hay oportunidades para mejorar y crecer, como todas las empresas que llevan una larga trayectoria en el mercado, que tienen que estar constantemente repensándose, reimaginándose y reevaluándose”, concluyó Jaramillo, que además destacó que la marca cumplirá 45 años en 2027.