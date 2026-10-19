¿Qué le falta a la gastronomía colombiana para ser reconocida a nivel global? Esto opina el mejor chef del mundo

Recientemente, Virgilio Martínez, chef y empresario peruano, quien fue uno de los invitados estelares en la tercera edición del Auténtico Aruba Culinary Festival, que se celebró en la isla del 3 al 11 de octubre de 2026, habló con SEMANA de los retos que tiene la gastronomía colombiana de cara al futuro.

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Sobre el tema, Martínez resaltó que piensa que el ‘boom’ de la gastronomía peruana “es irrepetible porque fueron momentos”, y dice que el impulso fue dado porque “hubo siempre un gestor, un motivador, las migraciones. Eso es irrepetible, ¿no? Liderazgos y otras cosas, restaurantes se activaron con premiaciones nuevamente y el mundo empezó a hablar de Perú”.

En ese sentido, destacó las virtudes que tienen los platos colombianos y el potencial con el que cuenta la cocina local, para ser más tenida en cuenta en el ámbito internacional.

“Pero yo digo, Colombia, hoy en su biodiversidad tiene todo un lenguaje que crear. Tiene tradiciones importantísimas que no sé cómo el mundo no las conoce. Y hoy en día los cocineros, yo he visto hoy cocineros con muchas capacidades, con mucha visión artística, mucha sensibilidad”, e hizo un llamado a los cocineros colombianos: “Lo que yo creo que tienen que hacer es trabajar juntos”.

Para ello, Martínez dice que deben “empezar a compartir todas sus recetas y viajar juntos a estos lugares y agendarse algo. Y eso es un poco la cultura, el esfuerzo que hemos perdido. De que no nos llegamos a comprometer al 100”.

“Y eso para un cocinero hoy en día es importantísimo, porque la verdad es que cuando no haces estas preguntas, que quieres ir a la Liga Premier, y para esto necesitas una cultura de disciplina importante”, agregó.

“Y si no tienes la cultura de compartir, si crees que tú vas a hacer la revolución solo, no va a suceder. Entonces, hoy en día se necesita esta unión, esta capacidad de trabajo, fortaleza de trabajo, y yo creo que esto de acá. Y no digo que esto va a suceder de acá a los siguientes 5 años; puede pasar en un año, antes no”, concluyó.

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Martínez se destaca dentro del mundo de la cocina por utilizar una “cocina de altitudes” o de ecosistemas, pues utiliza ingredientes de un mismo nivel de altura para crear platos que representan paisajes y microclimas peruanos, investigados a través de Mater Iniciativa.

Martínez se destaca dentro del mundo de la cocina por utilizar una “cocina de altitudes” o de ecosistemas. Foto: Aruba

Es considerado el mejor chef del mundo, puesto que su restaurante Central, ubicado en Lima, fue nombrado el nº 1 de The World’s 50 Best Restaurants en 2023, y logró ser el primero de Latinoamérica en alcanzar este hito.