La cocina colombiana pisa fuerte: cuatro chefs llegan a la final regional de S.Pellegrino Young Chef Academy

Colombia tendrá una presencia inédita en la Final Regional de Latinoamérica y el Caribe de la S.Pellegrino Young Chef Academy Competition 2026/2027. Por primera vez desde la creación de esta competencia internacional, cuatro cocineros colombianos fueron seleccionados simultáneamente entre los 15 finalistas regionales que se enfrentarán en Ciudad de Panamá por un lugar en la Grand Finale de Milán, prevista para 2027.

Pirka, la cocina peruana que encontró en Cartagena un lugar para honrar la tradición

Los chef son Daniela Díaz Fuertes, Diana Pérez, Heisy Córdoba y Diego Ramírez, cuatro jóvenes que llegan a la competencia con trayectorias y lenguajes culinarios diferentes, pero con un punto en común: la intención de convertir sus experiencias, territorios y recuerdos en platos capaces de hablar por sí mismos.

La selección fue realizada por especialistas de ALMA, la Escuela Internacional de Cocina Italiana, que evaluaron las postulaciones a partir de tres criterios: habilidad técnica, creatividad y una convicción personal sobre el poder transformador de la gastronomía.

La propia organización define la competencia no solo como un concurso, sino como una plataforma para descubrir y acompañar a una nueva generación de cocineros mediante formación, mentoría y conexiones con figuras relevantes de la gastronomía internacional.

“Mi papá estaría orgulloso”, la historia de los 70 años de Pajares Salinas

Cuatro cocineros, cuatro maneras de contar Colombia

Daniela Díaz Fuertes, del restaurante Don Doh Parrilla Japonesa, llegará a Panamá con Bastardo, un plato construido alrededor del cordero. Para la chef, este animal representa una parte importante de su formación: fue el primero que aprendió a despostar por completo y, con ello, una escuela práctica sobre respeto, aprovechamiento y uso integral del producto.

Su propuesta también pone sobre la mesa las influencias que han moldeado su cocina. Las técnicas e ingredientes japoneses dialogan con preparaciones que remiten a la memoria colombiana, mientras el envuelto funciona como un vínculo con sus raíces. El resultado, según la descripción oficial de la competencia, busca expresar pasado, presente y futuro sin perder una identidad culinaria propia.

Diana Pérez, representante de Humo Negro, plantea otro recorrido territorial. Su plato, From the Caribbean to the Andes, parte de un sancocho de tres carnes para evocar la tradición caribeña, las reuniones alrededor del fuego y una forma de cocinar profundamente asociada con la vida cotidiana colombiana.

En su propuesta también aparecen el maíz y el envuelto como referencias a la herencia indígena, además de un fermento tradicional de la costa que acompaña la preparación. Más que reproducir una receta tradicional, Pérez propone un diálogo entre dos grandes paisajes culinarios del país: Caribe y Andes.

La historia de Heisy Córdoba, chef de Pajares Salinas, está marcada por el Chocó. Su plato, Volver, es probablemente el más explícito en su relación con la memoria familiar. La propuesta recupera sabores de su infancia y elementos vinculados con su abuela: una teja de socarrat que recuerda el arroz atollado, chimichurri inspirado en las hierbas de las azoteas y productos como coco, chontaduro y pescado.

Córdoba utiliza técnicas contemporáneas para llevar esas referencias al presente, pero sin plantear la tradición como una pieza inmóvil. Su idea es demostrar que una cocina puede transformarse técnicamente sin desprenderse del territorio que le dio origen.

Dolores, el restaurante de Bogotá que nació con un objetivo: alcanzar una estrella Michelin

El cuarto colombiano es Diego Ramírez, de Selma restaurante. Su plato se titula Pachamanca y parte de una historia familiar que, en sus propias palabras, atraviesa buena parte del mapa gastronómico nacional. Su abuelo es de Chocó, su madre de Neiva y su padre de Manizales; nació en Bogotá y creció en Cali.

Esa geografía personal se traduce en un plato que reúne ingredientes y preparaciones de distintas regiones: hormiga culona de Santander, bollo de yuca del Caribe, cimarrón del Pacífico, palmito de Putumayo y productos amazónicos como pirarucú y katara. La técnica de la pachamanca, reinterpretada por el chef, funciona como hilo conductor de una Colombia diversa llevada a un solo plato.

Panamá será el escenario de la definición

La Final Regional de Latinoamérica y el Caribe se desarrollará en Ciudad de Panamá entre el 27 y el 30 de septiembre de 2026. La jornada decisiva está programada para el martes 29 de septiembre en la Universidad Interamericana de Panamá, donde los 15 finalistas presentarán sus platos insignia ante un jurado de cinco referentes de la gastronomía latinoamericana.

Carlos Ibáñez, el chef que ‘cotiza’ a Colombia a través de la resignificación de la gastronomía

El panel estará integrado por Marsia Taha Mohamed, de Bolivia; Luiz Filipe Souza, de Brasil; Jaime David Rodríguez Camacho, de Colombia; Jaime Pesaque, de Perú; y Alejandra Navarro, de México. Son nombres vinculados a escenarios de reconocimiento internacional como Michelin y Latin America’s 50 Best Restaurants, de acuerdo con la información entregada por la organización.

El ganador regional obtendrá el pasaporte a la Grand Finale de Milán en 2027, donde se encontrará con representantes de las demás regiones de la competencia. El reglamento oficial establece actualmente noviembre de 2027 como fecha prevista para esa final, aunque advierte que tanto fecha como lugar podrían estar sujetos a cambios.